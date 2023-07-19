影／救援小貓！警趴火燙柏油路遞肉泥罐罐 拆底盤解危

台中市一輛休旅車停在潭子區雅潭路上看似故障，原來是一隻幼貓受困右後輪框內，駕駛不敢開車。大熱天，警方趴在柏油路上，拿來肉泥、貓罐頭，想以美食誘惑，沒想到喵星人不領情，反躲到汽車底盤上方，經附近汽車美容廠員工協助，大費周章拆除底盤塑料，救出幼貓。

本月16日下午5點多，大雅警分局潭子所員警鄭傑夫、蔡易霖巡經潭子區雅潭路段時，見一輛休旅車停放在快車道上，駕駛及乘客站在車道中央，險象環生。

警方原以為民眾發生車禍，上前關心，民眾表示，經過路段見有幼貓橫臥車道，駕駛調頭要協助幼貓，沒想到車輛剛靠近，幼貓疑似受到驚嚇，居然躲進車輛右後輪框內側，導致駕駛車輛一動也不敢動。

大熱天，２名員警汗流浹背，無論趴在柏油路上，或是臥在車底盤下方，雙手仍無法碰觸幼貓；所內巡佐林金元帶著貓罐頭、肉泥等貓食物趕到現場，想以食物香味誘惑幼貓離開輪框，未料，小貓不甩美食，反而鑽進車輛底盤內。