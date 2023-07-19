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彰化老婦被假傳票嚇壞要匯老本 二水警與郵局聯手救回百萬積蓄

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣二水鄉一老婦人日前接獲詐騙集團電話，對方自稱為新北警方，告知老婦涉有違反洗錢防制法等情事，傳真三張自製傳票至老婦家中，並指示她匯款120萬元，幸好二水郵局行員機警，發現有異通知員警，一開始老婦還騙說錢是要匯給媳婦買房，經員警細問提醒後，老婦才知自己受騙，即時救回自己的老本。

田中警分局表示，二水一名老婦人日前接獲自稱為新北市政府警察局員警，並傳真三張自製傳票至老婦家中，表示其帳戶被詐騙集團使用，有問題的帳戶將被凍結，指示婦人把帳戶內的120萬元匯到對方指定帳戶，還強調此案偵辦中「不能向其他人講，連警察都不能講」。

老婦到二水郵局要匯出錢，行員機警詢問這麼大筆款項做何用?老婦指要匯給媳婦買房，行員仍覺有異，通知警方，二水分駐所員警到場了解時，老婦仍堅稱欲匯款給媳婦，員警即要求其提供媳婦聯絡方式要再確認，並跟隨老婦至家中，老婦才拿出三張傳票，說對方要求她不得向警察告知實情，員警一看「傳票」，告知老婦「這是假的」，這時老婦才知受騙，辛苦存的老本差點飛了，感謝郵局和員警即時阻止她匯錢。

田中警分局統計，今年已攔阻詐騙31件，阻詐金額高達1646萬元，田中警分局長簡龍宏也提醒民眾，若接獲陌生來電告知涉及刑案或收到疑為政府機關公文書時，應先詢問對方單位、職稱、姓名等，再自行打電話到相關單位求證，且檢警調機關不會要求當事人轉帳匯款或面交帳戶金融卡或現金等，若有以上情事即為詐騙，民眾也可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢。

假檢警差點騙走二水鄉老婦人120萬元，警方與二水郵局行員聯手，救回二水獨居老婦百萬積蓄。圖／田中警分局提供
假檢警差點騙走二水鄉老婦人120萬元，警方與二水郵局行員聯手，救回二水獨居老婦百萬積蓄。圖／田中警分局提供

詐騙集團 媳婦

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