淡水阿嬤不甘被騙100萬還想貸款 最後配合警方抓到2車手
新北市1名69歲老婦輕信股票投資詐術被騙100萬元，上個月打算貸款300萬元加碼投資被擋下，不料她繼續跟詐騙集團聯繫，想贖回先前損失的100萬元，日前又到農會申請貸款170萬。警方再度規勸並與老婦合作，逮到2名取款車手。
據了解，詐騙集團假冒股市名人「阿土伯」名義發廣告亂槍打鳥，誆稱代操作股票保證賺錢，淡水老婦信以為真，陸續匯款100萬元。上個月27日，她到農會申請貸款300萬元打算加碼投資，行員察覺有異報案，和警方聯手勸阻，老婦才放棄。
不料本月10日農會再度報案，因為老婦又打算申貸170萬元。員警趕抵了解，原來她不甘心損失100萬元，繼續和詐騙集團聯絡，又落入另一個圈套，不僅向親友借款30萬元，加上手邊剩餘存款，準備貸款170萬湊足228萬元面交給對方。
警方好說歹說，才使老婦願意配合辦案，隔天和詐騙集團約在淡水區行政中心大樓佯裝面交現金，員警埋伏逮捕到25歲洪姓取款車手、22林姓監控車手，查扣偽造工作證、印章、現金收據單、手機2支、信用卡1張、現金5500元等證物。2名車手警詢後被依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法移送士林地檢署，訊後各5萬交保候傳。
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