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輕軌施工禁左轉…高雄救護車執勤與機車碰撞 女騎士受傷送醫
高雄市1輛救護車今天出勤經過左營區，與機車女騎士發生車禍，救護車和機車受損，女騎士倒地受傷，送醫治療後已無大礙，肇事原因由警方調查。
這輛救護車是高雄市消防局十全分隊的救護車，受調度要到左營區救護，由簡姓隊員（42歲）駕駛，今天上午10時30分，沿左營區大順一路左轉自由三路，在自由三路上撞上沈姓女子（24歲）的機車。
據了解，這路口因有輕軌工程施工，禁止左轉，不過救護車執勤中，屬於特殊車種，也開啟警示燈及鳴警報器才闖紅燈穿越路口，與女騎士出車禍。
警方到場，請另輛救護車將沈姓女騎士送往聯合醫院醫治療，沈女意識清楚，已無大礙。簡姓救護員未受傷，車上也沒病患。2人經警方酒測，無酒精反應，確實肇責由警方分析研判。
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