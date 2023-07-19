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影／酒後持刀揮...北市警電擊槍射擊立刻見效 男當場慘痛哀號

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

陳姓男子日前因失業跟朋友借酒消愁，沒想到他越喝心情越不好，竟然隨手抄起水果刀揮舞，更數度架在自己脖子上，民眾見狀慌張報警。警方趕抵高喊刀子放下，見他屢勸不聽，遂出動電擊槍制伏，陳男被電擊後瞬間喪失行為能力，事後送醫無恙，結束一場虛驚。

警方日前晚上8點多獲報，萬華區西昌街有民眾酒醉，持水果刀鬧事，趕抵發現陳男（61歲）坐在騎樓柱子旁，右手持刀揮舞欲自殘。

警方高喊「刀子放下」、「放下好不好」，見陳男都沒有反應，立刻使用警政署配發的拋射式電擊器瞄準非致命部位射擊，陳男被電擊瞬間「啊啊啊」大聲哀嚎，立刻喪失行為能力，警方隨後把他壓制在地，協助送醫無大礙。

警方指出，拋射式電擊器多是在對方持有武器，有攻擊別人或是傷害自殘的行為、情況急迫下使用，若對方是徒手攻擊，仍優先使用辣椒水；並強調使用拋射式電擊器電擊，會瞄準非致命部位，事後均協助送醫確認身體無恙。

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萬華警方日前獲報有民眾持刀揮舞欲自殘，立刻使用拋射式電擊器制服，從影片可見，電擊後立刻見效，對方瞬間喪失行動能力。記者翁至成／翻攝
萬華警方日前獲報有民眾持刀揮舞欲自殘，立刻使用拋射式電擊器制服，從影片可見，電擊後立刻見效，對方瞬間喪失行動能力。記者翁至成／翻攝

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