「取件」賺外快的代價 台南警埋伏逮白牌司機取簿手

台南永康警分局接獲報案，稱民眾遭騙取提款卡與存摺等物品，包裝成貨物運送到超商。員警將計就計到店埋伏，成功逮捕28歲許姓取簿手。據了解，許男為白牌車司機，曾有人和他表示幫忙取物，每次500到1000元，其餘毫不知情。而全案警方將許仍依詐欺與洗錢防制法罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

永康分局大灣派出所日前接獲白河警分局轉報，有民眾表示自己遭到詐騙，以超商交貨便的方式，將提款卡及存摺包裹宅配到轄區內的超商。警方判斷近期會有取簿手領取，於是與超商店員合作，便衣埋伏在超商等待取簿手自投羅網。

員警見許男形跡可疑，成功領取詐騙包裹後，便上前盤查。經過查證確認為詐騙集團取簿手。據了解，許男為白牌司機，都透過通訊軟體與集團聯繫，集團以每次收件就能賺取500至1000元不等收入誘使。許心想賺個外快加入行列，對案情毫不知情。