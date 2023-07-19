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孕婦快生了 台南熱心計程車請警車開道送醫只花1/3時間

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市23歲市民鍾瑋澤兼職開UBER計程車，昨晚8點多他在南區金華路1段搭載孕婦與其母親，孕婦緊張地說可能羊水破了快要臨盆，要趕到醫院，鍾載客後不久就遇到警車，請警車協助鳴笛開道，7分鐘讓孕婦到達醫院就醫，母子均安。

鍾瑋澤從高雄餐旅大學畢業後在台南1家旅館擔任職員，晚上兼職開UBER計程車近4個月，昨晚約8點30分，他接獲公司派遣到台南市南區金華路1段某巷內搭載30多歲的孕婦與其母親，孕婦神情緊張，還表示可能羊水破了，有點出血，要到醫院。

鍾告訴孕婦，如果路上有看到警車，會請警車幫忙開道，讓她能快些到醫院。巧合的是計程車開出巷內到金華路1段路上不久，就看到路旁有台南市警六分局鹽埕派出所的巡邏警車。

他立即趨前攔下警車、告知警員蔡耀中、李品毅，車內有位孕婦需要快些就醫，請警察先生幫忙開道。

巡邏警車鳴起警笛，在計程車前開道，原本預計要花費20分鐘的就醫車程，在警方幫忙開道、減少停等紅燈的時間下，計程車僅約7分鐘就到達郭綜合醫院。

鍾男與兩位員警協助孕婦就醫，孕婦與其母親感謝運將與員警的幫忙。據了解，孕婦就醫後母子均安，警、民愛心連線再寫樁助人美事。

台南市23歲市民鍾瑋澤兼職開UBER計程車，昨晚搭載孕婦並請警車協助鳴笛開道，7分鐘讓孕婦到達醫院就醫，母子均安。圖／鍾瑋澤提供
台南市23歲市民鍾瑋澤兼職開UBER計程車，昨晚搭載孕婦並請警車協助鳴笛開道，7分鐘讓孕婦到達醫院就醫，母子均安。圖／鍾瑋澤提供
台南市警六分局鹽埕派出所警員開警車，幫計程車開道協助孕婦到醫院生產。圖／鍾瑋澤提供
台南市警六分局鹽埕派出所警員開警車，幫計程車開道協助孕婦到醫院生產。圖／鍾瑋澤提供

孕婦 警車 計程車

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