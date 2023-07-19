「救救我...」婦人病危求救報錯地址 警靠關鍵字找到她

臺南歸仁區53歲蔡姓婦人，日前在家中因為嚴重胸悶心悸，撥打110求助。不過警方抵達現場後，發現報案地址是一間已打烊的麵攤。回撥給蔡婦，制止聽到她用孱弱的聲音說「住大順街」「在大樓」。警方靠著關鍵字找尋90分鐘，終於找到蔡婦並緊急送醫，救回婦人一命。

據了解，當天晚上蔡婦一人獨居在家，突然心悸、胸悶，讓她急得向警方求助，不過蔡因身體狀況不好，陳述地址時聲音已經微弱，無法正確說明居住地址，員警救人心切，迅速到場後卻發現原本的報案地址是一間已經打烊的麵攤。四處找尋卻不見報案人。於是回撥給蔡，只聽見她聲音微弱、痛苦呻吟。警員立即回報勤務指揮中心，請求定位手機發話的基地台。同時耐心詢問她的位置，蔡僅以孱弱聲音告知「住大順街...」、「大樓...」後就沒有聲息。

警方順著蔡婦所說的關鍵字，趕往大順街周遭各處大樓，逐棟逐層搜尋。歷經90分鐘，終於找到已經昏迷躺在沙發上的她，隨後請救護人員到場緊急處理，認定應是心臟病突發，立即送往急救。