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高雄林園大火濃煙竄升 火場是環保公司租地

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市林園區今天發生火警，大量濃煙直竄天際，初步了解，火場是某環保科技公司租用的空地，空地上的塑膠棧板起火，火勢一發不可收拾。濃煙竄升驚人，10公里外的大寮、鳳山地區，天空也漫黑一片，起火原因尚待調查。

據警、消了解，火場在高雄市林園區溪州一路872巷空地，空地是某環保科技公司租用的土地，用來堆置廢棄棧板。

今天上午11點30分左右，高雄市消防局接獲火警報案，出動11車25人趕往搶救，立即以3台堆高機，趕緊移除還沒遭延燒的棧板，消防局另通知營建義消重機具，趕去火場協助。火警直到下午1點仍由消防隊滅火當中。

由於大量濃煙竄升，令附近居民驚動，不少人趕去火場圍觀。這場火警造成的濃煙，不僅附近大寮區天空遭黑煙遮蔽，連10公里外鳳山區的天空也可見濃煙。環保局也派員偵測，將依空汙法裁罰。

高雄市林園區環保公司租地塑膠棧板起火，造成大量直竄天際，10公里外可見黑煙。圖／讀者提供
高雄市林園區環保公司租地塑膠棧板起火，造成大量直竄天際，10公里外可見黑煙。圖／讀者提供
高雄市林園區環保公司租地塑膠棧板起火，造成大量直竄天際。圖／讀者提供
高雄市林園區環保公司租地塑膠棧板起火，造成大量直竄天際。圖／讀者提供
高雄市林園區火警，堆高機正趕緊移除還沒遭延燒的棧板。圖／讀者提供
高雄市林園區火警，堆高機正趕緊移除還沒遭延燒的棧板。圖／讀者提供
高雄市林園區環保公司租地塑膠棧板起火，造成大量直竄天際。圖／讀者提供
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高雄市 重機

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