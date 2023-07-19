高齡小黃駕駛撞死女子 公路總局：駕駛通過體檢

一名剛新婚9個月的28歲女子，上月27日9時許上班途中，走在新北市中和區景平路上的斑馬線卻遭右轉未注意行人的計程車撞上，畫面中還看見計程車未停下還持續開了10公尺才停下，女子緊急送醫搶救，但昏迷7天後，蔡姓丈夫不忍她繼續受苦，本月4日忍痛拔管。公路總局證實，該名69歲計程車駕駛今年2月體檢與審驗通過，換發合格駕照。

公路總局今天表示，經調閱資料，69歲的計程車駕駛經過醫師簽證，2月10日通過體檢、18日通過審驗，此外當時檢查時合格表已經註記配戴助聽器，符合聽力檢驗，醫師認定合格，才發給駕照形式。公路總局說，聽力項目為「能辨別音響」，沒有分貝規定，從影片看來應該是司機沒有禮讓行人，沒有停讓行人造成，跟聽力沒有直接關係。

未來修法研議，如有癲癇、眼睛視力障礙、視力有拿到殘障證照、耳朵聽力障礙、失智症、肢體障礙等，經過與衛福部資料介接後，就要求3個月內要做體檢，不然就公告註銷。

據了解，68歲到70歲的職業駕駛人，會增加的身體檢查項目包含靜態心電圖、運動心電圖、白天嗜睡指數與身體體質評估，及尿液跟血液生化檢驗、睡眠品質、心電圖檢查等。