一聲「媽媽」救人詐騙老梗 桃園婦人險被騙32萬積蓄

桃園市平鎮區63歲楊姓婦人昨天下午接到一通電話，聽到一聲「媽媽」，對方佯稱積欠高利貸被人押走，急需32萬元救人，楊婦慌張跑到一家郵局櫃台邊講手機、邊填匯款，郵局人員機警報案，警方今天上午表示，員警當下聯繫楊婦兒子求證及確認平安，才相信碰到詐騙，保住32萬元積蓄，驚呼「幸運」。

平鎮分局平鎮所副所長丁彥方說，家住平鎮區南平路的楊婦，接到叫「媽媽」男子電話，對方自稱是婦人兒子，佯稱積欠債遭人押走控制行動，手機也被收走，用其他電話撥打，急需32萬元贖人，「否則會遭到不測」，並要楊婦加LINE聯繫，並傳匯款帳號，希望「媽媽」救人。

楊婦表示，聽到電話那頭不時傳來淒厲的哭喊聲和威脅的吼叫聲，她一時心慌，馬上拿著存摺、印鑑，跑到興安路的郵局，一邊填匯款單準備匯款、一邊不斷講電話，心裡十分緊張。