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桃園男撞球場涉性騷 女店員一通電話打趴他

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園黃姓男子疑似對撞球場女店員做出吞毛巾的性騷擾行為，女方不甘受辱電召邱姓友人解圍，隨後一群人拿球棒、安全帽痛毆黃倒地，造成多處受傷；警方調閱監視器通知邱等3名男子到案，他們辯稱教訓噁男，但黃否認性騷，全案依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局昨天中午接獲報案，中壢中和路上一家撞球場發生鬥毆，趕抵時只見黃姓男子（41歲）手摸著頭、全身多處挫傷，打人的一群人早一哄而散。

警方調查，黃姓男子疑對櫃檯女店員做出吞毛巾的動作，女方覺得噁心被性騷擾，電召邱姓友人解圍。不料，邱等三人趕抵後，與黃口角發生衝突，隨後三人持球棒、安全帽圍毆黃受傷。

警方通知邱、李、廖姓男子到案，他們辯稱，黃對女店員不禮貌，且先動手，他們才還擊。不過，黃否認性騷擾，對於過程避重就輕。全案依聚眾鬥毆、傷害等案函送。另通知女店員說明，協助是否對黃男提出性騷擾申訴或告訴。

黃男將毛巾塞進嘴巴裡騷擾女店員才遭痛毆。圖／翻攝自爆料公社
黃男將毛巾塞進嘴巴裡騷擾女店員才遭痛毆。圖／翻攝自爆料公社
黃男將毛巾塞進嘴巴裡騷擾女店員才遭涉案男子痛毆。圖／翻攝自社會事新聞影音
黃男將毛巾塞進嘴巴裡騷擾女店員才遭涉案男子痛毆。圖／翻攝自社會事新聞影音

性騷擾 鬥毆 桃園

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