南投河道暗夜飄救命聲 民眾探看…騎士慘跌7米深溪床

南投埔里育溪路是市區重要外環道，卻未裝設路燈，昨晚有騎士疑因入夜視線不良、天雨路滑，不慎擦撞路旁護欄，跌落7米深杷城排洪道溪床，被人發現救起送醫，性命雖無礙，議員盼改善夜間照明，後續將邀公所、縣府等相關單位會勘。

受對流雲系發展旺盛影響，南投昨天午後開始降雨，一直下到晚上，埔里一名20歲男子騎機車要去市區，未料行經育溪路在接近南安路的陡升坡前，疑因入夜視線不良、天雨路滑，不慎擦撞路旁護欄，機車倒地，人卻噴飛跌進杷城排洪道內。

而因杷城排洪道距路面達7米深，該男子重摔在近路側溪床上，幸未掉入湍急溪流中，但全身多處受傷，無法起身，只能出聲求援，附近居民也因聽到撞擊聲外出查看，耳聞微弱呼救聲，往河道内查看發現有人倒臥溪床，趕緊通報119救人。

消防人員表示，昨晚獲報到場後，立刻架梯下至溪床，初步檢視確認男子多處擦挫傷、右大腿骨折，使用背板、繩索將其吊起送醫治療，無生命危險。警方調查，該男子無酒駕，但抱怨該路段沒路燈太暗，疑入夜視線不良、天雨路滑才釀禍。

對此，縣議員蘇昱誠說，育溪路緊鄰杷城排洪道，為埔里市區重要的外環道，但其周邊腹地不足，拓寬不易，沿線又未裝設路燈，加上靠近南安路區段高低起伏，若車速過快、天雨路滑或稍有閃神等就易衍生交通事故，地方民眾盼能改善。