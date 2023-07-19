快訊

1顆98元「陳耀訓蛋黃酥」再度瞬間搶空 網友泣：10秒就沒了

評／台灣學歷崇拜令人困惑？日本教授比較台日情況

13萬公幼家長荷包有救了！課後照顧擬採定額補助 最快明年2月上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投河道暗夜飄救命聲 民眾探看…騎士慘跌7米深溪床

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里育溪路是市區重要外環道，卻未裝設路燈，昨晚有騎士疑因入夜視線不良、天雨路滑，不慎擦撞路旁護欄，跌落7米深杷城排洪道溪床，被人發現救起送醫，性命雖無礙，議員盼改善夜間照明，後續將邀公所、縣府等相關單位會勘。

受對流雲系發展旺盛影響，南投昨天午後開始降雨，一直下到晚上，埔里一名20歲男子騎機車要去市區，未料行經育溪路在接近南安路的陡升坡前，疑因入夜視線不良、天雨路滑，不慎擦撞路旁護欄，機車倒地，人卻噴飛跌進杷城排洪道內。

而因杷城排洪道距路面達7米深，該男子重摔在近路側溪床上，幸未掉入湍急溪流中，但全身多處受傷，無法起身，只能出聲求援，附近居民也因聽到撞擊聲外出查看，耳聞微弱呼救聲，往河道内查看發現有人倒臥溪床，趕緊通報119救人。

消防人員表示，昨晚獲報到場後，立刻架梯下至溪床，初步檢視確認男子多處擦挫傷、右大腿骨折，使用背板、繩索將其吊起送醫治療，無生命危險。警方調查，該男子無酒駕，但抱怨該路段沒路燈太暗，疑入夜視線不良、天雨路滑才釀禍。

對此，縣議員蘇昱誠說，育溪路緊鄰杷城排洪道，為埔里市區重要的外環道，但其周邊腹地不足，拓寬不易，沿線又未裝設路燈，加上靠近南安路區段高低起伏，若車速過快、天雨路滑或稍有閃神等就易衍生交通事故，地方民眾盼能改善。

縣議員陳宜君也提到，育溪路沿線夜間照明不足，對交通、治安及民生等都潛藏隱憂，確實有必要改善。蘇、陳2人將邀公所、縣府會勘盼改善，公所則表示，將針對該路段交通現況進行了解，並通知議員、縣府等相關單位辦理會勘。

男子騎間行經南投埔里育溪路，不慎擦撞路旁護欄，跌落7米深杷城排洪道溪床，被人發現救起送醫，性命無礙。圖／民眾提供
男子騎間行經南投埔里育溪路，不慎擦撞路旁護欄，跌落7米深杷城排洪道溪床，被人發現救起送醫，性命無礙。圖／民眾提供
男子騎間行經南投埔里育溪路，不慎擦撞路旁護欄，跌落7米深杷城排洪道溪床，被人發現救起送醫，性命無礙。圖／民眾提供
男子騎間行經南投埔里育溪路，不慎擦撞路旁護欄，跌落7米深杷城排洪道溪床，被人發現救起送醫，性命無礙。圖／民眾提供
男子騎間行經南投埔里育溪路，不慎擦撞路旁護欄，跌落7米深杷城排洪道溪床，被人發現救起送醫，性命無礙。圖／民眾提供
男子騎間行經南投埔里育溪路，不慎擦撞路旁護欄，跌落7米深杷城排洪道溪床，被人發現救起送醫，性命無礙。圖／民眾提供

議員 埔里 南投

延伸閱讀

台南輕艇訓練基地落成 要成全國性基地...河道淤積是難點

影／南投鬧區頂樓住戶朝下「狂潑水」網怒轟 里長揭原因

南投信義鄉農會大陸市場通路全斷 與網遊業者合作開闢新商機

南投縣長許淑華赴大陸兩湖論壇 助攻簽4億元茶葉MOU訂單

相關新聞

摩鐵跟拍婚外情勒索150萬 他自稱「記者」被逮送法辦

台北市警方日前獲報，已婚民眾與女子進出汽車旅館，遭某「記者」跟拍照片，揚言公布婚外情行為，勒索150萬元；員警獲報將計就...

高雄警攔查騎車搖晃毒蟲 他摀臉尖叫、下跪求饒悔不當初

高雄仁武日前56歲謝姓男騎士騎車搖晃危險，巡邏警見狀趨前關心，謝男竟興奮得手舞足蹈起來，疑似吸毒茫了導致脫序行為，柔性勸...

一聲「媽媽」救人詐騙老梗 桃園婦人險被騙32萬積蓄

桃園市平鎮區63歲楊姓婦人昨天下午接到一通電話，聽到一聲「媽媽」，對方佯稱積欠高利貸被人押走，急需32萬元救人，楊婦慌張...

桃園男撞球場涉性騷 女店員一通電話打趴他

桃園黃姓男子疑似對撞球場女店員做出吞毛巾的性騷擾行為，女方不甘受辱電召邱姓友人解圍，隨後一群人拿球棒、安全帽痛毆黃倒地，...

南投河道暗夜飄救命聲 民眾探看…騎士慘跌7米深溪床

南投埔里育溪路是市區重要外環道，卻未裝設路燈，昨晚有騎士疑因入夜視線不良、天雨路滑，不慎擦撞路旁護欄，跌落7米深杷城排洪...

自創商機？桃園失聯移工未讓行人 抓到他無照載同鄉旅遊

桃園一名越南籍武姓男子昨晚開車行經桃園區大同路，因未禮讓行人被員警攔查，武男拿出非本人證件、謊報姓名想蒙騙被抓包，警方一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦