快訊

1顆98元「陳耀訓蛋黃酥」再度瞬間搶空 網友泣：10秒就沒了

評／台灣學歷崇拜令人困惑？日本教授比較台日情況

13萬公幼家長荷包有救了！課後照顧擬採定額補助 最快明年2月上路

自創商機？桃園失聯移工未讓行人 抓到他無照載同鄉旅遊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名越南籍武姓男子昨晚開車行經桃園區大同路，因未禮讓行人被員警攔查，武男拿出非本人證件、謊報姓名想蒙騙被抓包，警方一查發現武男為失聯移工，鎖定同鄉族群無照跑白牌車，還偶爾包車兼導遊跑景點，對此警方依法予以告發其交通違規部分，並移請桃園專勤隊收容。

為維護民眾行的安全，桃園警分局昨晚執行「取締酒後駕車暨行人事故高發路口精緻執法、靜桃專案｣，針對「酒後駕車、行人闖紅燈、改裝噪音車及汽機車駕駛未停讓行人、道路障礙、人行道違停、非號誌化路口未停讓」等重點違規項目進行強力取締。

結果一部小客車昨晚9點25分左右行經桃園區大同路，被勤務人員發現未停讓行人穿越線上要過馬路的行人，幾乎是「貼著」行人駛過，員警立即開啟警示燈尾隨將其攔下，發現駕駛及乘客都是越南籍移工，立即呼叫警力支援。

盤查時駕駛27歲武姓男子出示證件均非本人，還自報姓魏，員警請他寫下越南姓名，再由其手機開啟他的臉書比對，發現文字完全不同，讓武男嚇得當場大喊「那不是我！」對此員警質疑「你的手機、你的臉書竟然說不是你？」讓武男當場啞口無言。

後續經瞭解，武男及乘客26歲吳姓男子都是失聯移工，但雙方並不認識。武男失聯後向朋友借來小客車跑白牌車，並在臉書刊登廣告訊息，以越南同鄉為主要客群，偶爾會包車兼導遊帶同鄉跑景點，但其實他是無照駕駛，對此交通違規部分均依法予以告發，後續移請桃園專勤隊收容。

越南籍武姓男子開車未禮讓行人被員警攔查。圖／桃園警分局提供
越南籍武姓男子開車未禮讓行人被員警攔查。圖／桃園警分局提供
武男拿出非本人證件、謊報姓名想蒙騙，警方抓包發現武男為失聯移工。圖／桃園警分局提供
武男拿出非本人證件、謊報姓名想蒙騙，警方抓包發現武男為失聯移工。圖／桃園警分局提供

桃園 越南 移工

延伸閱讀

獨／桃園「獨臂台灣獮猴」闖驗車廠被捕 疑注射鎮定劑後死亡

桃園捷運綠線施工 挖出4000年前文物及「清代鐵道遺構」

桃園少女拚酒醉倒友人床上 突遭摸醒被問「想要嗎」崩潰

家屬報案找嘸女兒 桃園警跨縣市尋人發現在超商

相關新聞

摩鐵跟拍婚外情勒索150萬 他自稱「記者」被逮送法辦

台北市警方日前獲報，已婚民眾與女子進出汽車旅館，遭某「記者」跟拍照片，揚言公布婚外情行為，勒索150萬元；員警獲報將計就...

高雄警攔查騎車搖晃毒蟲 他摀臉尖叫、下跪求饒悔不當初

高雄仁武日前56歲謝姓男騎士騎車搖晃危險，巡邏警見狀趨前關心，謝男竟興奮得手舞足蹈起來，疑似吸毒茫了導致脫序行為，柔性勸...

桃園女移工未現身上班...自家床上被殺害 外籍男友涉重嫌

桃園驚傳移工凶殺案，一名女移工在中壢成章二街附近自家租屋處遭殺害，疑女移工未按時到工廠上班，遭雇主找上門發現找不到人，雇...

高雄林園大火濃煙竄升 火場是環保公司租地

高雄市林園區今天發生火警，大量濃煙直竄天際，初步了解，火場是某環保科技公司租用的空地，空地上的塑膠棧板起火，火勢一發不可...

高齡小黃駕駛撞死女子 公路總局：駕駛通過體檢

一名剛新婚9個月的28歲女子，上月27日9時許上班途中，走在新北市中和區景平路上的斑馬線卻遭右轉未注意行人的計程車撞上，...

一聲「媽媽」救人詐騙老梗 桃園婦人險被騙32萬積蓄

桃園市平鎮區63歲楊姓婦人昨天下午接到一通電話，聽到一聲「媽媽」，對方佯稱積欠高利貸被人押走，急需32萬元救人，楊婦慌張...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦