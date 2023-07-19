自創商機？桃園失聯移工未讓行人 抓到他無照載同鄉旅遊

桃園一名越南籍武姓男子昨晚開車行經桃園區大同路，因未禮讓行人被員警攔查，武男拿出非本人證件、謊報姓名想蒙騙被抓包，警方一查發現武男為失聯移工，鎖定同鄉族群無照跑白牌車，還偶爾包車兼導遊跑景點，對此警方依法予以告發其交通違規部分，並移請桃園專勤隊收容。

為維護民眾行的安全，桃園警分局昨晚執行「取締酒後駕車暨行人事故高發路口精緻執法、靜桃專案｣，針對「酒後駕車、行人闖紅燈、改裝噪音車及汽機車駕駛未停讓行人、道路障礙、人行道違停、非號誌化路口未停讓」等重點違規項目進行強力取締。

結果一部小客車昨晚9點25分左右行經桃園區大同路，被勤務人員發現未停讓行人穿越線上要過馬路的行人，幾乎是「貼著」行人駛過，員警立即開啟警示燈尾隨將其攔下，發現駕駛及乘客都是越南籍移工，立即呼叫警力支援。

盤查時駕駛27歲武姓男子出示證件均非本人，還自報姓魏，員警請他寫下越南姓名，再由其手機開啟他的臉書比對，發現文字完全不同，讓武男嚇得當場大喊「那不是我！」對此員警質疑「你的手機、你的臉書竟然說不是你？」讓武男當場啞口無言。