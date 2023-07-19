聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南郊區鐵皮屋深夜常有轎車進出 南警破獲33人天九牌賭場
台南市安南區安中路4段巷弄內鐵皮屋，深夜時段時常有多輛轎車進出，警方查出是天九牌職業賭場，今天凌晨1點多前往查緝，查扣賭資和賭具，帶回賭場黃姓負責人及賭客共33人。負責人依賭博罪嫌法辦，賭客及依社會秩序維護法裁罰。
警方針對「高風險場所」查訪時，發現安南區安中路4段巷弄內某一鐵皮屋，在深夜時段時常有多輛轎進出，因該處平時出入單純，研判疑似有從事不法情事，加強該處所蒐證。
今天凌晨零50分，市警分局及保安警察大隊特殊任務編組警力，持法院核發搜索票前往查緝，查獲天九牌職業賭場，當場查扣賭資1萬5000元、抽頭金3萬元、天九牌、骰子、投注夾子及監視器鏡頭等證物。 警方帶回賭場黃姓負責人（57歲）、黃姓屋主（40歲）及31名賭客共計33人調查。
市警三分局表示，流動性職業賭場為躲避查緝，經常藏匿在偏僻廠房或鐵皮屋等地方，且賭場易衍生幫派、槍械及暴力討債等重大犯罪，影響社會治安甚鉅；對於轄內職業賭場持續展現取締決心，提供社區居民一個安全、宜居的生活空間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言