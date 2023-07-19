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台南郊區鐵皮屋深夜常有轎車進出 南警破獲33人天九牌賭場

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區安中路4段巷弄內鐵皮屋，深夜時段時常有多輛轎車進出，警方查出是天九牌職業賭場，今天凌晨1點多前往查緝，查扣賭資和賭具，帶回賭場黃姓負責人及賭客共33人。負責人依賭博罪嫌法辦，賭客及依社會秩序維護法裁罰。

警方針對「高風險場所」查訪時，發現安南區安中路4段巷弄內某一鐵皮屋，在深夜時段時常有多輛轎進出，因該處平時出入單純，研判疑似有從事不法情事，加強該處所蒐證。

今天凌晨零50分，市警分局及保安警察大隊特殊任務編組警力，持法院核發搜索票前往查緝，查獲天九牌職業賭場，當場查扣賭資1萬5000元、抽頭金3萬元、天九牌、骰子、投注夾子及監視器鏡頭等證物。 警方帶回賭場黃姓負責人（57歲）、黃姓屋主（40歲）及31名賭客共計33人調查。

市警三分局表示，流動性職業賭場為躲避查緝，經常藏匿在偏僻廠房或鐵皮屋等地方，且賭場易衍生幫派、槍械及暴力討債等重大犯罪，影響社會治安甚鉅；對於轄內職業賭場持續展現取締決心，提供社區居民一個安全、宜居的生活空間。

台南天九牌賭場藏身安南區鐵皮屋，仍被警方識破法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南天九牌賭場藏身安南區鐵皮屋，仍被警方識破法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南天九牌賭場藏身安南區鐵皮屋，仍被警方識破法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南天九牌賭場藏身安南區鐵皮屋，仍被警方識破法辦。記者黃宣翰／翻攝

賭場 賭博 監視器

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