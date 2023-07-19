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新北處理殯葬庫錢焚燒工廠清晨起火 冥紙木材燒光光
新北市板橋區僑中一街處理殯葬庫錢焚燒工廠，今天清晨發生火警，疑高溫引起廠內堆放冥紙及木材起火燃燒，幸無人受傷。起火原因有待警方及消防局火調人員進一步鑑定調查釐清。
新北市消防局今天清晨5時18分獲報，板橋區僑中一街124巷裡發生工廠火警，轄區板橋警方及消防人車迅速趕抵，初步確認是朱姓男子（47歲）所負責專辦殯葬庫錢焚燒的工廠，疑廠內堆放冥紙及木材起火燃燒。
現場火勢於5時40分由消防人員撲滅，現場無人受困及人員受傷，消防隊現場初步檢視，疑似廠房內冥紙因高溫過熱引起燃燒，原因有待消防局火調科進一步確認釐清。
新北市消防局第一大隊長羅凱文表示，夏季氣候炎熱易熱蓄積及使用電器，稍有不慎易引起火源，呼籲民眾切勿堆積大量雜物，以免不慎發生火災造成火勢過大或延燒。羅凱文同時提醒，工廠場所內務必檢視消防設備是否堪用，以利於火災發生初期撲滅火勢、控制延燒，維護生命財產安全。
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