新北處理殯葬庫錢焚燒工廠清晨起火 冥紙木材燒光光

新北市板橋區僑中一街處理殯葬庫錢焚燒工廠，今天清晨發生火警，疑高溫引起廠內堆放冥紙及木材起火燃燒，幸無人受傷。起火原因有待警方及消防局火調人員進一步鑑定調查釐清。

新北市消防局今天清晨5時18分獲報，板橋區僑中一街124巷裡發生工廠火警，轄區板橋警方及消防人車迅速趕抵，初步確認是朱姓男子（47歲）所負責專辦殯葬庫錢焚燒的工廠，疑廠內堆放冥紙及木材起火燃燒。

現場火勢於5時40分由消防人員撲滅，現場無人受困及人員受傷，消防隊現場初步檢視，疑似廠房內冥紙因高溫過熱引起燃燒，原因有待消防局火調科進一步確認釐清。