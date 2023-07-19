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雲林砸車窗慣竊出沒已兩鄉鎮受害 警速逮1嫌
雲林縣斗六市驚傳砸車窗慣竊出沒，7月初至今已有多輛車被砸，警方獲報後，循線逮捕詹姓男子，詹嫌今年4月曾於莿桐鄉犯下多起破車窗竊盜案，該案尚在偵辦中，詹男竟又以相同手法在斗六犯案，警方將其拘提到案後，經檢方複訊後以反覆實施犯罪之虞向法院聲請羈押獲准。
斗六市7月初至今傳出多輛汽車車窗被砸，車上財物被竊，警方接獲6名被害人報案，立即成立專案小組追緝，調閱監視器後，鎖定一名詹姓男子涉有重嫌，16日持雲林地檢署核發拘票將嫌犯查緝到案。
警方表示，詹嫌今年4月期間曾在莿桐鄉犯下多起打破車窗竊盜案，此次以相同手法在斗六市隨機對停放路邊車輛，以拾取路旁石頭將車窗打破後竊取車內財物，其中有部分受害車輛為計程車，嫌犯每次得手金額數百元至一千多元不等，也有車輛只被砸損並無財損。
詹嫌經檢方複訊後以反覆實施犯罪之虞向法院聲請羈押獲准，斗六警分局長黃念生表示，呼籲與本案相關的被害人盡速與分局聯絡，並指認犯嫌；另提醒民眾離開車輛時應將車門立即上鎖，勿將財物留在車上，避免遭竊嫌盯上，若遇可疑人、事時應立即報警，由警方進一步查察，以防範宵小危害治安。
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