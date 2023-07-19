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影／台中理髮師不只偷錢 還對女同事飲水下興奮劑
台中市北區一家賴姓髮廊設計師，涉嫌行竊雇主與其他同事的財物，甚至還在其他女同事的飲料杯內，摻入不明液體，警方獲報後抓人，賴承認有行竊財物約5萬多元，另外也有在女同事水杯內摻入「興奮劑」，全案警詢後依竊盜、侵占等罪嫌送辦。
第二警分局永興所在上月底獲報，北區進化北路一間髮廊疑有竊案，經警方調閱店內監視器發現，從4月起在該髮廊任職的賴姓設計師（27歲）涉嫌在店內行竊雇主、其他同事錢包內的現金，甚至還有兩度在同一名女同事的水杯內，摻入不明液體。
警方帶回賴男詢問，賴男承認有數次行竊，金額約5萬多元，另外也坦承，有在網路購買「興奮劑」，摻入女同事的水杯內，「只是好奇效果如何，沒有其他意思」，雇主得知後，當天也將賴男解雇。
經警方調查，賴男從6月8日至22日為止，至少有6次行竊的紀錄，被下藥的女員工則證稱，飲用不明液體後，沒有特殊身體不適的狀況，暫時不提出告訴，全案今天再通知賴男到案，製作二次筆錄，警詢後將依竊盜、侵占等罪，函送台中地檢署偵辦。
第二警分局呼籲，「財不露白」，民眾至工作場所時勿攜帶貴重財物，避免置於公共空間等易遭竊之處，自身物品應隨身保管或確實上鎖，以免淪為竊嫌覬覦目標，讓宵小之徒有機可乘，如遇有可疑人士徘徊應提高警覺，發覺遭竊請立即撥打「110專線」報案，以維護自身財產安全。
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