影／詐團設「出金水房」負責給錢釣大魚 老翁收10萬被騙千餘萬

詐騙集團利用投資股票的手法騙人上當，警方發現，詐團另設「出金水房」負責給錢，是引誘投資人上鉤的重要環節。高雄市刑警大隊查獲楊姓夫婦，涉嫌幫詐團出金，並逮捕旗下員工許姓男子，當時許帶70多萬元，正在郵局臨櫃要匯款給受騙人。

據了解，楊姓男子（34歲）與妻子張姓女子（33歲），把高雄市苓雅區四維三路的住處，當成詐團的「出金水房」，涉嫌雇用許姓（27歲）、孫姓（27歲）2男子與林姓女子（19歲）四處匯款給受騙人。

7月5日高雄市刑大偵一隊等單位，兵分二路，在楊姓男子住處查扣電腦、手機、點鈔機和約10萬元現金，並在高雄市前鎮區三多三路郵局，趁許姓員工臨櫃匯款，衝上逮捕許，發現許正帶著多張匯款單和70多萬元，準備匯款給受騙人。