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與警戀愛ing 陳紫渝萬安演習海報露臉

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

「萬安46號演習」漢光操演今年7月24日至27日每天下午1時30分至2時，依序於北部、南部、東部、中部實施；另外，接續在下午2時至2時30分實施，新北市警局找永和區最美里長陳紫渝代言拍攝宣導海報，今傳出名花有主，與永和警分局秀朗派出所涂姓員警戀愛ing中，而消息傳出後，涂員今天臨時請假未上班，其個人臉書也悄悄關閉了。

國防部表示，北部地區演習日期為24日，縣市包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣等7縣市；25日南部地區，包括台南市、高雄市、屏東縣；26日東部地區及外離島，包括花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣；27日中部地區，包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣。

新北市永和區最美里長陳紫渝代言今年7月萬安46號演習海報，今傳出名花有主。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區最美里長陳紫渝代言今年7月萬安46號演習海報，今傳出名花有主。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區最美里長陳紫渝今傳出名花有主。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區最美里長陳紫渝今傳出名花有主。記者王長鼎／翻攝

新竹 嘉義 陳紫渝

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