基隆某幼兒園傳不當管教 女童臀部2紅腫傷痕家長難接受

基隆市一名幼兒園家長投訴，帶女兒去上課後回家後，發現她臀部有兩條不明紅腫傷痕，女童說是被老師打，家長要求查明真相，但監視器不是品質太差就沒有死角，園方否認老師有打女童。市府教育處指出，已調監視器調查及查訪師學生釐清，如有不當管教將懲處。

家長17日在臉書社群「基隆人」貼文投訴，今天上午出面受訪，他說，7月10日發生一件讓他非常憤怒的事，早上他跟老婆一如往常帶女兒去幼兒園上課後各自去上班。

女童的阿嬤當天下午帶她回家時，上廁所叫她擦屁股發現臀股有兩條很深的紅腫傷痕。女童向阿嬤說，「我有拿老師的體溫計，老師用小小支的棍子打我」。

家長到幼稚園查明怎麼回事，家長說，他需要知道小孩到底是在哪裡被打，希望老師要老實交代清楚，小朋友一定都有可能調皮過頭，制止都能接受，但在哪裡被打？為什麼？他都不知道，叫他怎麼接受？調的監視器影像不是太差，就是有死角，懷疑是帶去沒有監視器的廁所，園方也堅決說沒有打小孩，他只是要求真相，已帶女童驗傷並已報案調查。

「小朋友都是爸媽心上的一塊肉，沒有任何人願意讓小孩被欺負，合理的管教我覺得可以，只要是在適當的範圍內 」家長說。

基隆市政府教育處學成暨選聘科長謝仲威說，17日發現家長在社群投訴貼文，疑似遭到不當對待，臀部有紅腫受傷的情況，市府主動和園方聯繫，請園方保存當天所有監視器畫面。

謝仲威表示，已依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」所訂調查程序釐清案情並為必要之處置，昨天已組成專案小組並召開會議處理，如果不當對屬實，將依規定懲處，輕則罰鍰，重則停停、解聘。