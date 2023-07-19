快訊

學生控指導教授長期捏臀、揉胸性騷擾 台大名師遭停聘

科技人的護身符！蘇姿丰與超微同事合照 超大台灣「國民零食」成亮點

花3880元吃「饗A Joy」值得嗎？員工揭試吃感想 爆料甜點口味：難以預料

基隆某幼兒園傳不當管教 女童臀部2紅腫傷痕家長難接受

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名幼兒園家長投訴，帶女兒去上課後回家後，發現她臀部有兩條不明紅腫傷痕，女童說是被老師打，家長要求查明真相，但監視器不是品質太差就沒有死角，園方否認老師有打女童。市府教育處指出，已調監視器調查及查訪師學生釐清，如有不當管教將懲處。

家長17日在臉書社群「基隆人」貼文投訴，今天上午出面受訪，他說，7月10日發生一件讓他非常憤怒的事，早上他跟老婆一如往常帶女兒去幼兒園上課後各自去上班。

女童的阿嬤當天下午帶她回家時，上廁所叫她擦屁股發現臀股有兩條很深的紅腫傷痕。女童向阿嬤說，「我有拿老師的體溫計，老師用小小支的棍子打我」。

家長到幼稚園查明怎麼回事，家長說，他需要知道小孩到底是在哪裡被打，希望老師要老實交代清楚，小朋友一定都有可能調皮過頭，制止都能接受，但在哪裡被打？為什麼？他都不知道，叫他怎麼接受？調的監視器影像不是太差，就是有死角，懷疑是帶去沒有監視器的廁所，園方也堅決說沒有打小孩，他只是要求真相，已帶女童驗傷並已報案調查。

「小朋友都是爸媽心上的一塊肉，沒有任何人願意讓小孩被欺負，合理的管教我覺得可以，只要是在適當的範圍內 」家長說。

基隆市政府教育處學成暨選聘科長謝仲威說，17日發現家長在社群投訴貼文，疑似遭到不當對待，臀部有紅腫受傷的情況，市府主動和園方聯繫，請園方保存當天所有監視器畫面。

謝仲威表示，已依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」所訂調查程序釐清案情並為必要之處置，昨天已組成專案小組並召開會議處理，如果不當對屬實，將依規定懲處，輕則罰鍰，重則停停、解聘。

謝中威指出，經初步調監視器，沒有發現小朋友有哭泣、反應異常的地方，園方也說明，老師表示當天也都沒有打小孩的情況，因此傷痕從何而來，目前還需調查釐清，查明責任。

基隆某幼兒園傳不當管教，女童臀部2紅腫傷痕家長難接受。圖／家長提供
基隆某幼兒園傳不當管教，女童臀部2紅腫傷痕家長難接受。圖／家長提供
基隆某幼兒園傳不當管教，女童臀部2紅腫傷痕家長難接受。記者游明煌／攝影
基隆某幼兒園傳不當管教，女童臀部2紅腫傷痕家長難接受。記者游明煌／攝影

監視器 基隆

延伸閱讀

他半夜撐傘拉車門行竊 避開監視器躲不過苗栗巡邏警

基隆第2處社宅 謝國樑：台肥六合、惠明新村擇一

基隆近5成屋齡30年 加速都更 容積移轉代金也可採雙軌制

基隆立委「四腳督」？社運工作者王醒之參選 地方政壇估衝擊藍綠白

相關新聞

摩鐵跟拍婚外情勒索150萬 他自稱「記者」被逮送法辦

台北市警方日前獲報，已婚民眾與女子進出汽車旅館，遭某「記者」跟拍照片，揚言公布婚外情行為，勒索150萬元；員警獲報將計就...

高雄警攔查騎車搖晃毒蟲 他摀臉尖叫、下跪求饒悔不當初

高雄仁武日前56歲謝姓男騎士騎車搖晃危險，巡邏警見狀趨前關心，謝男竟興奮得手舞足蹈起來，疑似吸毒茫了導致脫序行為，柔性勸...

與警戀愛ing 陳紫渝萬安演習海報露臉

「萬安46號演習」漢光操演今年7月24日至27日每天下午1時30分至2時，依序於北部、南部、東部、中部實施；另外，接續在...

狒狒事件翻版？桃園獨臂猴「打1針」奪命 下午送驗

桃園1隻獨臂台灣獮猴昨闖入龍潭區聖亭路1家汽車檢驗廠，市府農業局、動保處人員捕捉後注射1cc鎮定劑，未料卻在下午出現嘔吐...

基隆某幼兒園傳不當管教 女童臀部2紅腫傷痕家長難接受

基隆市一名幼兒園家長投訴，帶女兒去上課後回家後，發現她臀部有兩條不明紅腫傷痕，女童說是被老師打，家長要求查明真相，但監視...

國道路不熟…他逆開1.4公里撞3車 紅斑馬讓他吞下3萬6罰單並扣照

李姓男子這個月15日晚上逆向開車上國道，他一路從林口匝道A出口往南開了1.4公里，過程中擦撞3輛來車險釀重大車禍，國道警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦