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國道路不熟…他逆開1.4公里撞3車 紅斑馬讓他吞下3萬6罰單並扣照

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

李姓男子這個月15日晚上逆向開車上國道，他一路從林口匝道A出口往南開了1.4公里，過程中擦撞3輛來車險釀重大車禍，國道警方獲報於南下39公里林口路段將車攔下帶回偵辦，李男辯稱不熟路況才會逆向，警詢後依公共危險送辦，另依道路交通管理處罰條例開處3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。

據了解，李姓男子（71歲）這個月15日晚上8時許，他開車逆向從國道一號高速公路林口匝道A南下出口開去，李男明知逆向還無視來車，仍開上國道1號南向主線車道逆向往南行駛約1.4公里，沿途不慎與3輛汽車發生擦撞，所幸事發時車流稍微壅塞車速不快，未釀成重大車禍。

國道警方接獲通報派員攔查，於國一南向39公里林口路段將逆向人車攔下，並帶回偵辦。偵詢時他辯稱不熟路況才會逆向開上國道，肇事4車駕駛皆無酒駕，警詢後依公共危險罪嫌將李男送辦，另逆向違規部分則依道路交通管理處罰條例第43條1項6款規定，在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛等行為，開處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。

國道警呼籲，6月30日起修正道路交通管理處罰條例部分條文施行，新增第43條1項6款規定，在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛等行為，納入第43條危險駕駛處罰；提高罰鍰上限由新台幣2萬4000元提高至3萬6000元。並吊扣牌照6個月。

提醒民眾如不慎逆向誤上國道，應減速慢慢往外側車道移動後停靠，點亮大燈不要熄火，下車後找尋安全場所，利用高速公路1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，等待警方到場協助，切忌繼續行駛，以免造成事故。

李姓男子逆向開車上國道擦撞3車釀禍，國道警依公共危險送辦，另依道交條例開處3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子逆向開車上國道擦撞3車釀禍，國道警依公共危險送辦，另依道交條例開處3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子逆向開車上國道擦撞3車釀禍，國道警依公共危險送辦，另依道交條例開處3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子逆向開車上國道擦撞3車釀禍，國道警依公共危險送辦，另依道交條例開處3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子逆向開車上國道擦撞3車釀禍，國道警依公共危險送辦，另依道交條例開處3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子逆向開車上國道擦撞3車釀禍，國道警依公共危險送辦，另依道交條例開處3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子逆向開車上國道擦撞3車釀禍，國道警依公共危險送辦，另依道交條例開處3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子逆向開車上國道擦撞3車釀禍，國道警依公共危險送辦，另依道交條例開處3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。記者曾伯愷／翻攝

國道 高速公路 林口

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