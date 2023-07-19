他在板橋區醫院訛騙好心人資助醫藥費 板警查訪3日速逮詐欺男

今年7月中旬新北板橋區有人在社群臉書發文，指板橋區南雅南路某大型醫院內，一名男子聲稱住院費不足825元，期間試圖博取他人的同情心，疑似借錢後卻不打算還款，並重施故技向他人騙取金錢。板橋警分局信義派出所得知後，立即與轄區醫院聯繫，經抽絲剝繭掌握涉案男子特徵，並研判男子出沒時間加強院區內巡視，今年7月16日下午趁涉嫌詐騙民眾的余姓男子再度出沒醫院時，一舉逮獲，警詢後依詐欺罪嫌依法移送新北地檢署偵辦。

板橋區社群網站本月中有網友貼文，指稱板橋某大型醫院近來有一名中年男子，假借住院費不足825元，，向就醫民眾以博取同情心的方式借錢，警方得知消息，立即與院方合作，迅速於3日內掌握特徵，並順利於本月16日下午於醫院院區內，發現余姓男子（45歲）身影，警方當場攔下查獲，身上起獲1000元現金。

余男對1000元來源時閃爍其詞，隨後經調閱監視器發現，原來身上1000元也是余男剛以相同犯案手法，利用他人愛心騙取所得，立即依涉嫌詐欺罪嫌將余男帶返派出所依法偵辦。