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他在板橋區醫院訛騙好心人資助醫藥費 板警查訪3日速逮詐欺男

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

今年7月中旬新北板橋區有人在社群臉書發文，指板橋區南雅南路某大型醫院內，一名男子聲稱住院費不足825元，期間試圖博取他人的同情心，疑似借錢後卻不打算還款，並重施故技向他人騙取金錢。板橋警分局信義派出所得知後，立即與轄區醫院聯繫，經抽絲剝繭掌握涉案男子特徵，並研判男子出沒時間加強院區內巡視，今年7月16日下午趁涉嫌詐騙民眾的余姓男子再度出沒醫院時，一舉逮獲，警詢後依詐欺罪嫌依法移送新北地檢署偵辦。

板橋區社群網站本月中有網友貼文，指稱板橋某大型醫院近來有一名中年男子，假借住院費不足825元，，向就醫民眾以博取同情心的方式借錢，警方得知消息，立即與院方合作，迅速於3日內掌握特徵，並順利於本月16日下午於醫院院區內，發現余姓男子（45歲）身影，警方當場攔下查獲，身上起獲1000元現金。

余男對1000元來源時閃爍其詞，隨後經調閱監視器發現，原來身上1000元也是余男剛以相同犯案手法，利用他人愛心騙取所得，立即依涉嫌詐欺罪嫌將余男帶返派出所依法偵辦。

板橋警分局長黃南山呼籲，醫療院所及大眾捷運處所，常有不肖分子以利國人愛心，利用令人同情處境話術騙取他人金錢，此類行為已有構成刑法詐欺罪339條詐欺罪嫌疑，警方接獲報案必依法偵辦，遏止歪風。

余姓男子日前在新北市板橋區一間醫院訛騙好心民眾資助住院醫藥費，板橋警方查訪3日速逮余男到案，依詐欺罪送辦。記者王長鼎／翻攝
余姓男子日前在新北市板橋區一間醫院訛騙好心民眾資助住院醫藥費，板橋警方查訪3日速逮余男到案，依詐欺罪送辦。記者王長鼎／翻攝
余姓男子日前在新北市板橋區一間醫院訛騙好心民眾資助住院醫藥費，板橋警方查訪3日速逮余男到案，依詐欺罪送辦。記者王長鼎／翻攝
余姓男子日前在新北市板橋區一間醫院訛騙好心民眾資助住院醫藥費，板橋警方查訪3日速逮余男到案，依詐欺罪送辦。記者王長鼎／翻攝
余姓男子日前在新北市板橋區一間醫院訛騙好心民眾資助住院醫藥費，板橋警方查訪3日速逮余男到案，依詐欺罪送辦。記者王長鼎／翻攝
余姓男子日前在新北市板橋區一間醫院訛騙好心民眾資助住院醫藥費，板橋警方查訪3日速逮余男到案，依詐欺罪送辦。記者王長鼎／翻攝

詐欺 愛心 社群

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