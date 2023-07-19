高雄貨車囂張逼機車讓路闖紅燈 警開罰

網路今天流傳影片，1輛貨車在高雄市左營區違規闖紅燈迴轉，闖紅燈迴轉前，正好有女騎士騎機車擋在車前，司機反而按喇叭以粗鄙的話辱罵女騎士，高雄警方檢視影片開鍘。

網路「社會事新聞影音」今天貼出影片，內容指7月17日上午8時40分許，在高雄市左營區華夏路與重上路口，1輛貨車闖紅燈迴轉，司機按喇叭迫使前方的女騎士讓路，司機停在女騎士旁，還辱罵了女騎士1句粗鄙的話，揚長而去。

影片傳出，貼文者還質疑貨車司機「誇張」、「當自己救護車」。

今天高雄市警左營分局檢視影片，認為貨車已明顯違反道路交通處罰條例，「汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」，將對司機逕行舉發，可罰2700元至4000元罰鍰。