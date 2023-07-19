快訊

遭控「趁機性侵」女實習生 攝影師周宜賢喊「嚇傻了，指控太恐怖」

iPhone和iPad也有「中暑危機」！蘋果官方示警「5症狀」裝置恐已過熱

遭中影董事長郭台強控欠債4500萬 魏德聖資產被查封喊冤「遭坑殺」

摩鐵跟拍婚外情勒索150萬 他自稱「記者」被逮送法辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方日前獲報，已婚民眾與女子進出汽車旅館，遭某「記者」跟拍照片，揚言公布婚外情行為，勒索150萬元；員警獲報將計就計，找出面額百萬元的假鈔，供男子前往面交，當場依恐嚇取財罪現行犯逮捕陳男，依法送辦。

據悉，被害男子已婚，平時在台北市內湖區某企業上班，7月14日中午時分到中山區大直派出所報案，稱遭39歲陳姓男子跟拍照片，揚言若不交出百萬元，即公布男子婚外情、與「小三」進出汽車旅館照片。

被害男子指控，他日前駕駛公司汽車載送女性同事經過汽車旅館，陳男跟拍後，7月12日到公司，先拿出某新聞媒體名片，自稱記者，再以平板電腦出示偷拍照，指被害男子婚外情，「我們公司要我來採訪你」，並提出須交付150萬元，否則透過新聞報導公布相關照片。

被害男子否認婚外情，但因案發時駕駛公司車輛，擔心事件被惡意曝光，會影響公司名譽，所以無奈配合，與陳男相約7月14日下午在中山區某銀行外面交150萬元現金，但面交前仍不甘遭受勒索，所以報警處理。

員警獲報後將計就計，找出面額百萬元的道具假鈔，供被害男子攜帶前往面交，當天下午3時許，埋伏員警見陳男現身，並拿取道具假鈔，立刻上前依恐嚇取財罪現行犯逮捕陳男。

陳男落網時否認勒索，強調自身記者身分，稱「只是單純交易影像」，150萬元價格也是被害男子提議的；員警後續扣回陳男平板電腦進一步調查，詢後依法將陳男移送台北地檢署偵辦。

大直派出所員警獲報後將計就計，找出面額百萬元的道具假鈔，供被害男子攜帶前往面交。記者李隆揆／攝影
大直派出所員警獲報後將計就計，找出面額百萬元的道具假鈔，供被害男子攜帶前往面交。記者李隆揆／攝影

婚外情 假鈔

延伸閱讀

新北摩鐵連開三天毒趴 味道太濃被檢舉 警逮5人送辦

色慾和尚！ 光天化日車震人妻被直擊 女方親戚守車外

上校所長遭跟拍爆料涉弊 國防大學令他暫停職務接受調查

不被愛的才是第三者？小三傳訊嗆 人妻崩潰驚老公外遇還有私生女

相關新聞

26歲男簽賭網路博弈欠310萬被押走 爸媽急死...蘆洲警2小時救出人質

新北市1對夫妻今天凌晨焦急向警方報案，聲稱兒子欠錢被限制行動，必須交付150萬元，但不知確切位置。蘆洲警分局隨即調閱監視...

高雄警攔查騎車搖晃毒蟲 他摀臉尖叫、下跪求饒悔不當初

高雄仁武日前56歲謝姓男騎士騎車搖晃危險，巡邏警見狀趨前關心，謝男竟興奮得手舞足蹈起來，疑似吸毒茫了導致脫序行為，柔性勸...

天雨路滑國道三號台南官田段4車連環撞 警消馳援1人脫困送醫

氣象局發布大雨特報，台南市也下起不小雨勢，疑似是大雨導致視線不清，國道三號南下烏山頭到官田路段，晚間7時許發生一起4車連...

摩鐵跟拍婚外情勒索150萬 他自稱「記者」被逮送法辦

台北市警方日前獲報，已婚民眾與女子進出汽車旅館，遭某「記者」跟拍照片，揚言公布婚外情行為，勒索150萬元；員警獲報將計就...

他半夜撐傘拉車門行竊 避開監視器躲不過苗栗巡邏警

49歲黃姓男子昨晨撐傘躲監視器，進入苗栗縣銅鑼鄉一處民宅庭院，涉嫌拉轎車車門企圖行竊，屋主聽見異聲報案，警方逮捕現行犯，...

疑大貨車右轉視線死角 單車騎士遭捲車底慘死

陳姓男子今天傍晚駕駛一輛大貨車，行經新北市林口區文化一路與中山路口，不慎擦撞車旁林男所騎的腳踏車，林男人車捲入車底，當場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦