摩鐵跟拍婚外情勒索150萬 他自稱「記者」被逮送法辦

台北市警方日前獲報，已婚民眾與女子進出汽車旅館，遭某「記者」跟拍照片，揚言公布婚外情行為，勒索150萬元；員警獲報將計就計，找出面額百萬元的假鈔，供男子前往面交，當場依恐嚇取財罪現行犯逮捕陳男，依法送辦。

據悉，被害男子已婚，平時在台北市內湖區某企業上班，7月14日中午時分到中山區大直派出所報案，稱遭39歲陳姓男子跟拍照片，揚言若不交出百萬元，即公布男子婚外情、與「小三」進出汽車旅館照片。

被害男子指控，他日前駕駛公司汽車載送女性同事經過汽車旅館，陳男跟拍後，7月12日到公司，先拿出某新聞媒體名片，自稱記者，再以平板電腦出示偷拍照，指被害男子婚外情，「我們公司要我來採訪你」，並提出須交付150萬元，否則透過新聞報導公布相關照片。

被害男子否認婚外情，但因案發時駕駛公司車輛，擔心事件被惡意曝光，會影響公司名譽，所以無奈配合，與陳男相約7月14日下午在中山區某銀行外面交150萬元現金，但面交前仍不甘遭受勒索，所以報警處理。

員警獲報後將計就計，找出面額百萬元的道具假鈔，供被害男子攜帶前往面交，當天下午3時許，埋伏員警見陳男現身，並拿取道具假鈔，立刻上前依恐嚇取財罪現行犯逮捕陳男。