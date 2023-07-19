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他半夜撐傘拉車門行竊 避開監視器躲不過苗栗巡邏警
49歲黃姓男子昨晨撐傘躲監視器，進入苗栗縣銅鑼鄉一處民宅庭院，涉嫌拉轎車車門企圖行竊，屋主聽見異聲報案，警方逮捕現行犯，查出他以類似手法在公館鄉犯案10多起以上，2年前連刑警轎車內財物也偷。
苗栗警分局銅鑼分駐所昨天凌晨零點20分接獲報案，員警趕到現場逮捕黃男，警方初步調查，黃男撐傘進入被害人庭院，徒手拉停在庭院內的轎車車門發出聲響，欲行竊車內財物，屋主從監錄影像發現可疑，黃男尚未得手就逮，依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。
警方表示，黃男以類似的手法，在苗栗縣公館鄉、銅鑼鄉一帶犯案，光是警方查獲就有10多案，其中一件2年前，他也是進入一名刑警住家，拉庭院停放轎車行竊，得手20元，就被監視器發現可疑的刑警當場逮捕。
苗栗分局指出，全案能當場破獲，除了屋主住家裝設監錄系統並能在第一時間報案外，另一個破案關鍵就是員警獲報後，第一時間馳赴現場，才能將黃男當場逮獲，監錄系統日益普及，屋主因裝設監錄系統，即時發現宵小入侵成了破案關鍵。
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