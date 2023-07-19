大熱天九旬老婦人外出體力不支 台南暖警護送返家

夏天高溫炎熱，90歲白髮蒼蒼莊姓老婦人昨晚7點多人獨自推著手推車，在台南市中西區忠義路路口徘徊，神情徬徨無助，巡邏警員見狀主動上前關懷；原來老婦人外出逾3小時體力透支，查知她住處後，立即用警車溫馨載送回家。

市警二分局博愛所警員昨晚巡邏經過忠義路、友愛街口時，發現老婦人獨自推著手推車在路口徘徊，警方見異狀主動趨前關懷，詢問老婦人身上未攜帶任何證件，加上言語表達有些模糊，立即使用警政系統查詢，第一時間確認其為住在南區90歲的莊姓獨居老婦人。

老婦人表示，她有事需要向律師法扶諮詢，她自南區住家步行3小時至該處，但律師已經下班了，她體力已透支無法繼續行走，只能就近在路旁騎樓休息。