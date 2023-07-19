26歲男簽賭網路博弈欠310萬被押走 爸媽急死...蘆洲警2小時救出人質

新北市1對夫妻今天凌晨焦急向警方報案，聲稱兒子欠錢被限制行動，必須交付150萬元，但不知確切位置。蘆洲警分局隨即調閱監視器展開調查，發現嫌犯把人質帶到土城，迅速於2小時內逮捕3名嫌犯，救出被害人。

原來26歲謝姓男子因為簽賭網路運動博弈，輸了310萬元被追債，近期躲藏在新北市泰山區中港西路某汽車旅館，行蹤被債主掌握。昨天深夜11時30分左右，3名嫌犯開車前往汽車旅館將他強行押走逼債。

謝男打電話向父母求救，父母於今天凌晨0時20分直接到蘆洲警分局八里分駐所報案，說兒子被人限制行動自由，必須交付150萬元贖人，僅知人在新北市泰山地區，不清楚確切位置。

警方隨即定位謝男的手機，並擴大調閱周邊監視器，確定他從泰山區中港西路的汽車旅館被帶走，且嫌犯的車輛持續移動中，從泰山經樹林、五股再繞到土城地區，行駛超過35公里。