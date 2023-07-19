26歲男簽賭網路博弈欠310萬被押走 爸媽急死...蘆洲警2小時救出人質
新北市1對夫妻今天凌晨焦急向警方報案，聲稱兒子欠錢被限制行動，必須交付150萬元，但不知確切位置。蘆洲警分局隨即調閱監視器展開調查，發現嫌犯把人質帶到土城，迅速於2小時內逮捕3名嫌犯，救出被害人。
原來26歲謝姓男子因為簽賭網路運動博弈，輸了310萬元被追債，近期躲藏在新北市泰山區中港西路某汽車旅館，行蹤被債主掌握。昨天深夜11時30分左右，3名嫌犯開車前往汽車旅館將他強行押走逼債。
謝男打電話向父母求救，父母於今天凌晨0時20分直接到蘆洲警分局八里分駐所報案，說兒子被人限制行動自由，必須交付150萬元贖人，僅知人在新北市泰山地區，不清楚確切位置。
警方隨即定位謝男的手機，並擴大調閱周邊監視器，確定他從泰山區中港西路的汽車旅館被帶走，且嫌犯的車輛持續移動中，從泰山經樹林、五股再繞到土城地區，行駛超過35公里。
後來車停在土城區城林路另1家汽車旅館，蘆洲警分局立即通報土城警方協助攔截圍捕，凌晨2時34分由土城派出所成功攔截，逮捕30歲許姓、20歲吳姓、31歲陳姓嫌犯，查扣1把BB槍，毫髮無傷救出謝姓男子。3名嫌犯今天上午依妨害自由罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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