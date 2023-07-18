聽新聞
test
0:00 / 0:00
天雨路滑國道三號台南官田段4車連環撞 警消馳援1人脫困送醫
氣象局發布大雨特報，台南市也下起不小雨勢，疑似是大雨導致視線不清，國道三號南下烏山頭到官田路段，晚間7時許發生一起4車連環撞的事故，現場一片狼藉，一度占據中、內線車道，消防局獲報案出動人車馳援，協助1名傷者脫困並送往柳營奇美醫院救治，暫無生命危險，肇事原因國道警方調查中。
台南市消防局今晚7時21分獲報，國道三號南下332K處有事故，立刻派遣官田、六甲、山上分隊4車9人趕往現場，發現是4輛小客車追撞事故，其中1輛跑車遭前後夾攻，車頭、車尾損毀嚴重，消防人員協助駕駛脫困後，將人送往柳營奇美醫院救治，其餘人則是飽受虛驚，並未受傷。
國道8隊白河分隊趕到現場處理，開放外側車道通行，調查後將肇事車輛拖吊回分隊，約在8時10分將事故現場排除，初步判斷是天雨路滑，加上視線不清、未保持安全車距導致，詳細原因仍有待調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言