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天雨路滑國道三號台南官田段4車連環撞 警消馳援1人脫困送醫

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

氣象局發布大雨特報，台南市也下起不小雨勢，疑似是大雨導致視線不清，國道三號南下烏山頭到官田路段，晚間7時許發生一起4車連環撞的事故，現場一片狼藉，一度占據中、內線車道，消防局獲報案出動人車馳援，協助1名傷者脫困並送往柳營奇美醫院救治，暫無生命危險，肇事原因國道警方調查中。

台南市消防局今晚7時21分獲報，國道三號南下332K處有事故，立刻派遣官田、六甲、山上分隊4車9人趕往現場，發現是4輛小客車追撞事故，其中1輛跑車遭前後夾攻，車頭、車尾損毀嚴重，消防人員協助駕駛脫困後，將人送往柳營奇美醫院救治，其餘人則是飽受虛驚，並未受傷。

國道8隊白河分隊趕到現場處理，開放外側車道通行，調查後將肇事車輛拖吊回分隊，約在8時10分將事故現場排除，初步判斷是天雨路滑，加上視線不清、未保持安全車距導致，詳細原因仍有待調查釐清。

台南晚間下起不小雨勢，國道三號官田路段晚間發生一起4車連環撞的意外事故，1人受傷送醫。圖／民眾提供
台南晚間下起不小雨勢，國道三號官田路段晚間發生一起4車連環撞的意外事故，1人受傷送醫。圖／民眾提供
台南晚間下起不小雨勢，國道三號官田路段晚間發生一起4車連環撞的意外事故，1人受傷送醫。圖／民眾提供
台南晚間下起不小雨勢，國道三號官田路段晚間發生一起4車連環撞的意外事故，1人受傷送醫。圖／民眾提供

國道 車禍 奇美醫院 跑車

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