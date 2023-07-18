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疑大貨車右轉視線死角 單車騎士遭捲車底慘死

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓男子今天傍晚駕駛一輛大貨車，行經新北市林口區文化一路與中山路口，不慎擦撞車旁林男所騎的腳踏車，林男人車捲入車底，當場遭輾慘死。肇事駕駛沒有酒駕，腳踏車騎士酒測值抽血待驗，肇事原因有待釐清。

據了解，陳姓男子（34歲）今天傍晚5時許駕駛一輛大貨車，沿著新北市林口區文化一路桃園往林口方向行駛，途中行經文化一路右轉中山路時，不慎擦撞車旁林男（64歲）所騎乘的腳踏車，導致林男人車捲入車底，當場輾斃慘死。

肇事大貨車司機陳男沒有酒駕，腳踏車騎士林男酒測值抽血待驗，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查後才能釐清。林口警呼籲，大車視線死角多視線容易受阻，變換車道或轉彎時應謹慎確認周遭車況，以確保行車安全。

大貨車從新北市林口區文化一路右轉中山路，不慎擦撞車旁一輛腳踏車，導致人車捲入車底當場遭輾斃。記者曾伯愷／翻攝
大貨車從新北市林口區文化一路右轉中山路，不慎擦撞車旁一輛腳踏車，導致人車捲入車底當場遭輾斃。記者曾伯愷／翻攝
大貨車從新北市林口區文化一路右轉中山路，不慎擦撞車旁一輛腳踏車，導致人車捲入車底當場遭輾斃。記者曾伯愷／翻攝
大貨車從新北市林口區文化一路右轉中山路，不慎擦撞車旁一輛腳踏車，導致人車捲入車底當場遭輾斃。記者曾伯愷／翻攝
大貨車從新北市林口區文化一路右轉中山路，不慎擦撞車旁一輛腳踏車，導致人車捲入車底當場遭輾斃。記者曾伯愷／翻攝
大貨車從新北市林口區文化一路右轉中山路，不慎擦撞車旁一輛腳踏車，導致人車捲入車底當場遭輾斃。記者曾伯愷／翻攝

腳踏車 林口

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