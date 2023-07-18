疑大貨車右轉視線死角 單車騎士遭捲車底慘死

陳姓男子今天傍晚駕駛一輛大貨車，行經新北市林口區文化一路與中山路口，不慎擦撞車旁林男所騎的腳踏車，林男人車捲入車底，當場遭輾慘死。肇事駕駛沒有酒駕，腳踏車騎士酒測值抽血待驗，肇事原因有待釐清。

據了解，陳姓男子（34歲）今天傍晚5時許駕駛一輛大貨車，沿著新北市林口區文化一路桃園往林口方向行駛，途中行經文化一路右轉中山路時，不慎擦撞車旁林男（64歲）所騎乘的腳踏車，導致林男人車捲入車底，當場輾斃慘死。