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影／非法吸金詐得39億元 陳智燦劉美雪逃21年遭押回台

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

陳智燦、劉美雪夫婦於2000年以代客從事外匯期貨交易，且保證年獲利二成以上為號召，在台灣各地以傳銷方式吸引民眾投資，卻在隔年假借海外銀行倒閉詐得新台幣39億餘元，隨後潛逃出境遭到高雄地檢署發布通緝。調查局與泰國移民機關合作，成功在今天（18日）自泰國曼谷將外逃通緝犯陳智燦、劉美雪夫婦追緝返台，解送台灣高雄地方檢察署歸案。

法務部調查局國際事務處亞非科科長李青憲於桃機受訪時表示，陳智燦、劉美雪2人由調查局法務秘書自泰國曼谷押解返台，他們搭乘中華航空CI-834班機於今天下午3時29分許抵達桃園國際機場，由高雄市調查處接押，經宣讀權益後上銬解送高雄地方檢察署歸案。

李青憲指出，陳智燦與劉美雪，2000年間在香港虛設列治文信託有限公司，對外佯稱該公司係歐洲日內瓦集團（European Geneva Corporation）旗下企業列治文銀行子公司，以代客從事外匯期貨交易且保證年獲利二成以上為號召，在台灣各地以傳銷方式吸引民眾投資。

2001年11月，2人假借列治文公司海外銀行倒閉為由，拒絕支付紅利及返還本金，總計詐得新台幣39億餘元，受害者逾4000人，因涉嫌違反銀行法等罪責，經調查局高雄市調查處偵辦並於2002年2月移送高雄地檢署，同年6月20日起訴，但2人於2001年10月間出境後滯留大陸地區未歸，高雄地檢署隨後在2002年7月發布通緝。

今年6月，陳智燦與劉美雪在泰國持貝里斯護照以菁英簽證身分提出要將簽證改為永久居留，因泰國移民局對照調查局通報資料察覺有異，透過移民署駐泰國移民秘書通知調查局法務秘書，提供指紋卡及英文通緝書確認身分無誤，隨即於6月24日在2人之曼谷住處將其逮捕歸案。

李青憲表示，經調查局與泰國移民局密切協調，終以驅逐出境方式由調查局法務秘書執行押解陳、劉二人返台，再由高雄市調查處接押後解送高雄地檢署歸案，雖然歷時21年，但也彰顯調查局追緝外逃鍥而不捨的決心。

陳智燦、劉美雪夫婦於2000年期間，以代客從事外匯期貨且保證年獲利二成，成功詐得新台幣39億餘元後潛逃出境，調查局今天自泰國將2人押解返台。記者黃仲明／攝影
陳智燦、劉美雪夫婦於2000年期間，以代客從事外匯期貨且保證年獲利二成，成功詐得新台幣39億餘元後潛逃出境，調查局今天自泰國將2人押解返台。記者黃仲明／攝影
陳智燦、劉美雪夫婦遭調查局自泰國押解返台。記者黃仲明／攝影
陳智燦、劉美雪夫婦遭調查局自泰國押解返台。記者黃仲明／攝影
陳智燦（左二）、劉美雪夫婦於2000年期間，以代客從事外匯期貨交易且保證年獲利二成以上為號召，成功詐得新台幣39億餘元後潛逃出境，調查局今天自泰國將2人押解返台。記者黃仲明／攝影
陳智燦（左二）、劉美雪夫婦於2000年期間，以代客從事外匯期貨交易且保證年獲利二成以上為號召，成功詐得新台幣39億餘元後潛逃出境，調查局今天自泰國將2人押解返台。記者黃仲明／攝影
陳智燦（右三）、劉美雪（右二）夫婦於2000年期間，以不法手段詐得新台幣39億餘元後潛逃出境，調查局昨天自泰國將2人押解返台，於候機室向2人宣讀權益後逮捕。記者黃仲明／攝影
陳智燦（右三）、劉美雪（右二）夫婦於2000年期間，以不法手段詐得新台幣39億餘元後潛逃出境，調查局昨天自泰國將2人押解返台，於候機室向2人宣讀權益後逮捕。記者黃仲明／攝影

泰國 移民署 通緝

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