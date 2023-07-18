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又是合法營登非法聚賭！板橋警破桌遊社賭博帶回22人

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

又是合法掩護非法！新北市板橋信義路領有桌遊社的營業登記，但私下卻擺設6張電動麻將桌供人賭博，賭局結束後再以點數卡換現金，板橋警方蒐證多時，本月16日持搜索票前往查緝，帶回陳姓業者、員工及賭客共22人，詢後分別以提供場所賭博、賭博罪嫌送辦，並報請新北市公安稽查小組撤照。

板橋警方日前接獲情資，指信義路這間桌遊社以桌遊休閒為由，合法取得營業登記，私底下卻是擺放電動麻將桌供賭客賭博，自2022年3月底營業迄今，因出入份子複雜，營業之初就被列為「清源專案2.0」之賭博場所密切監控。

警方表示，業者派發賭客點數卡供對賭，多日蒐證後，上周日（16日）晚間9時許持搜索票突襲，當場查獲陳姓業者、員工及賭客共22人，查扣抽頭金7萬7297元、店家點數卡3226點、麻將10副、牌尺24支、監視器鏡頭3具、墊子帳冊、智慧型手機1台、電腦主機1台、電動麻將桌6張，賭客范姓等9人籌碼1853點，詢後將業者、員工及賭客等22人依法送辦。

板橋警分局長黃南山表示，賭博場所為治安顧慮源頭，危害治安至鉅，將持續掃蕩不法行為，針對可能藏污納垢的犯罪處所，運用各式偵查手段及科技執法進行清查，並強化推動「社區警政再出發」及「清源專案2.0」工作，同時持續深入經營轄區並與居民建立友善通報網，發掘轄區內潛藏的「污染源」，斬斷犯罪根源，以期淨化社會治安。

又是合法營登非法聚賭！板橋警破桌遊社賭博，帶回22人。記者李易昌／翻攝
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