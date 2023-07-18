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男隨團健行塔塔加鹿林前山 路線單純卻脫隊走失

中央社／ 南投縣18日電

59歲曾姓男子16日隨團到玉山國家公園的鹿林前山健行，不料他卻自行脫隊走失。示意圖／ingimage
59歲曾姓男子16日隨團到玉山國家公園的鹿林前山健行，不料他卻自行脫隊走失。示意圖／ingimage

59歲曾姓男子16日隨團到玉山國家公園「塔塔加三山」的鹿林前山健行卻自行脫隊走失，隊友傍晚仍找不到曾男而報案，警消直到今天傍晚仍未尋獲曾男；據指出附近步道路線單純。

南投縣消防局救災救護指揮科16日傍晚獲報指出，一行86人16日上午抵達玉山國家公園塔塔加遊客中心往鹿林前山，預計當天下山，其中1人下午4時多脫離既有路線而回報走失，團員報案，南投縣消防局當晚立即出動1車7人趕往，直到17日凌晨搜尋未果，人員返隊。

由於鹿林前山位於南投縣與嘉義縣交界，嘉義縣消防局阿里山分隊17日清晨也與林務局、保安警察第七總隊從新高口往石山引水道、天文台方向搜尋，南投縣消防局玉山分隊、玉山國家公園管理處則出動10人及熱顯像空拍機，往鹿林前山、真鹿林山、石水山方向搜尋。

消防局透過手機定位曾男最後座標，前往發現湯匙及帽子，經同行隊友確認是曾男所有，一旁就是山谷，阿里山分隊、玉山分隊持續搜尋至17日傍晚無所獲返隊，由於台21線信義鄉塔塔加路段昨天傍晚坍方阻斷交通，玉山分隊人員遠繞嘉義、國道3號耗費6小時才返隊。

曾男最後位置位在嘉義縣阿里山鄉，南投縣消防局依消防署山域事故處理相關規定，將指揮權轉移嘉義縣消防局，消防局、中華民國山難救助協會等單位今天繼續搜尋，截至傍晚未尋獲；搜救人員透露，塔塔加一帶步道單純、不易走失且曾男登山經驗不淺。

玉山國家公園 嘉義 南投

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