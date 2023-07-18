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兩對祖孫6人北插天山迷路受困 桃消冒雨上山救援脫困
新北市67歲陳姓阿公昨天趁暑假，帶著孫子前往桃園市復興區北插天山步道健行，不料走到赫威神木後，在白紗瀑布步道迷路，消防局119派員山區救援下山，途中意外發現另有阿嬤與女兒、外孫4人因溪水暴漲受困，消防員出手救援脫困，消防局第四大隊今天下午表示，夏季天候變化大，呼籲民眾登山健行隨時掌握天氣。
第四消防大隊表示，家住新北市的陳姓阿公帶著10歲的孫子，前往復興區北插天山的步道健行，祖孫兩人至中午前，走過該山區赫威神木群附近，切到到靠近白紗瀑布步道迷路，緊急向119求助，由復興分隊小隊長張恩瑋帶領隊員共3人及支援人員上山救援。
張恩瑋表示，陳姓祖孫兩人走過赫威瀑布後，切到白紗瀑布步道時迷路，119請兩人提供地點、留在原地待援，救援人員集結上山搜救，突然山區下起大雨，步道濕滑難走，最後在白紗瀑布步道順利救援祖孫兩人。
張恩瑋一行救援人員下山途中，意外遇到桃園一位阿嬤與女兒帶著外孫、外孫女的3女1男，祖孫4人因為山區突然下雨，溪水突然暴漲受困，無法下山，救援人員協助阿嬤等祖孫4人拉住步道繩索脫困，兩對祖孫隨後自主下山，健康無虞，下山後均向張恩瑋等救援人員表示感謝。
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