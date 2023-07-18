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手機連線租共享機車半路「噴裝」發不動 靠公車載他回家

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

旅外游姓學生暑假返鄉，搭高鐵回雲林，在站高鐵外使用手機「GoShare」APP租用共享電動機車準備回家，盡管身上帶有手機搭配智慧電子手表，可說配備齊全，但半途APP連線突然斷訊，怎麼弄電動機車都跑不動，才發現手機掉落，沿途往回找都找不著，只好請人向警方求援，再載他回高鐵站搭公車回家。

虎尾埒內派出所警員陳志明昨天接獲報案，指虎尾惠來里台1線公路，有一名學生需要協助，警方趕到看見就讀外語大學的游姓學生神情焦急，並向警方表示他租用的「GoShare」機車沒電，手機又不見，不知如何是好。

游姓學生說，放暑假搭乘高鐵返鄉，並在高鐵站外使用手機「GoShare」APP租用共享電動機車，騎到半路，手上的智慧型手表呼叫，提醒他的手機已離開藍芽連線範圍，此時才發現放在共享電動機車上的手機已掉落遺失。

他趕緊騎車沿著原路往回尋找，由於共享電動機車是藉由手機APP連網租用，手機相當是啟動共享電動機車的鑰匙，沒多久就因連線失敗而無法發動，電動機車沒電加上手機不見，只好拜託民眾幫忙報案求救。

學生著急因手機內有重要資料與珍貴照片，警員就陪同學生再展開地毯式尋找，直至夜幕低垂仍無所獲，警方只好協助撥打電信業者客服專線掛失SIM卡，並載他回到高鐵站再搭乘公車返家，並向其家人報平安，上公車前學生仍因丟失手機而煩惱，但仍不忘感謝警方貼心的服務。

警方提醒租用電動機車或其他公用交通工具，均以手機連線，使用者務必小心，千萬特別注意別掉落手機，以免造成不便。

一外旅外學生返鄉，高鐵站外租用電動機車，不料半路手機掉落遺失，只好請人代向警方求援。圖／虎尾分局提供
一外旅外學生返鄉，高鐵站外租用電動機車，不料半路手機掉落遺失，只好請人代向警方求援。圖／虎尾分局提供
因和電動機車連線的手機一直無法尋獲，警方最後以警車載學生回高鐵站搭公車回家。圖／虎尾分局提供
因和電動機車連線的手機一直無法尋獲，警方最後以警車載學生回高鐵站搭公車回家。圖／虎尾分局提供
因和電動機車連線的手機一直無法尋獲，警方最後以警車載學生回高鐵站搭公車回家。圖／虎尾分局提供
因和電動機車連線的手機一直無法尋獲，警方最後以警車載學生回高鐵站搭公車回家。圖／虎尾分局提供

電動機車 高鐵 公車

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