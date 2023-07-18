家屬報案找嘸女兒 桃園警跨縣市尋人發現在超商

桃園楊梅警分局草湳派出所日前接獲民眾報案，稱其女兒離家出走，家屬擔心其安全，故向警報案緊急協尋，警方獲報後立即動員展開地毯式搜索，終於在新竹縣新豐鄉一處超商發現25歲的周女並帶返所交由家屬照顧。

警方昨傍晚接獲民眾報案其女兒，因長期與丈夫有生活上的摩擦，此次吵架後便失去聯絡，周女家屬得知後便向警報案。

經警調閱失蹤人周女駕駛車輛行車軌跡後，發現其駕車一路往南行駛，另警方同步使用電話定位，並與該周女加LINE，使用柔性勸說突破周女心房，最終與該女子相約在新竹縣新豐鄉的一處超商相見，並在4小時內成功將人找回。周女家屬也對於警方立即的協助表達深深的感謝之意。