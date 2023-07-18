快訊

團隊全跑光 老闆發文道歉：「木曜4超玩」暫停播出

颱風「杜蘇芮」最快周四生成 「這天」恐雨襲東台灣

趙春山1句話遭解讀「馬英九切割金溥聰」 馬辦蕭旭岑回應了

女子向鄉代借錢救醫生朋友 警查帳戶識破詐騙

中央社／ 花蓮縣18日電

花蓮秀林鄉年約60歲的林姓女子在網路認識自稱在國外行醫的男子，因回國急需現金。林女向鄉民代表借錢，鄉代一眼識破是詐騙，直到警方到場確認帳戶遭警示，林女才夢醒。

林姓女子從事原民工藝創作工作，6月間在網路認識一名在國外行醫的醫生朋友馬克（Mark），馬克誑稱回國時在桃園機場海關卡關，需要新台幣3萬元才可放行，還附上照片證明，林女隨即湊錢匯到指定帳戶。

不料，馬克又再度表示，因行李有貴重物品，需再借6萬元才能領回，林女現金不夠，因此打電話向鄉民代表李秋男借錢。

李秋男今天接受中央社採訪指出，當時從林女敘述過程，判斷可能是詐騙手法，便邀林女到服務處聊聊，同時通報警方前來，也尋找類似網路詐騙案例向林女解釋，林女不肯相信，執意要借錢匯款救朋友。

李秋男說，直到警方到場，查詢馬克指定的匯款帳戶，發現此帳戶已遭警示，證實自稱為外國醫生的男子是詐騙集團，經代表跟警方耐心勸說，林女才終於相信是場騙局，隨後前往派出所做筆錄。

新城警分局指出，通訊軟體普及，成為詐騙集團最常使用的工具，經常假冒是戰地醫生、投資專家等讓被害人相信，進而詐騙錢財，呼籲民眾遇到陌生人加好友務必提高緊覺，多加查證，或撥打165反詐騙專線詢問。

詐騙集團 桃園機場

延伸閱讀

假兒子稱要投資手機通訊行要錢 八旬老翁險被騙32萬

稱蔡政府社宅完工數零 游淑慧：民進黨像im.B詐騙集團

屏東去年九合一大選已11人遭判當選無效 檢方強化科技查賄

又傳銀行職員疑似勾結詐騙集團 聯邦銀行遭搜索帶7人

相關新聞

未禮讓…新婚妻遭聽障小黃運將撞死 夫嘆：適合當職業駕駛？

一名剛新婚9個月的28歲女子上月27日9時許上班途中，走在新北市中和區景平路上的斑馬線卻遭右轉未注意行人的計程車撞上，畫...

受贈失智翁上億房產惹議 行天宮千字回應：認同公益絕無私用

行天宮爆出受贈爭議，一名輕微失智獨居老翁去年捐贈行天宮9戶市價上億元的房產，老翁女兒則控訴行天宮疑似誘騙，甚至父親稱行天...

失智翁捐行天宮上億房產爆爭議 律師：要看有無申請監護宣告

行天宮爆出受贈爭議，一名罹患輕微失智的張姓老翁，瞞著女兒將9戶上億房產全捐給行天宮，事後父親還對她說，自己餘生行天宮會負...

詭異！深夜墓仔埔旁偷倒廢棄物 砂石車壞事做一半故障

一名潘姓砂石車駕駛今天凌晨2點左右從新北市載運20多噸廢棄土石，至嘉縣番路鄉下坑村下坑公墓旁農地傾倒土方，車輛連結軸突斷...

男隨團健行塔塔加鹿林前山 路線單純卻脫隊走失

59歲曾姓男子16日隨團到玉山國家公園「塔塔加三山」的鹿林前山健行卻自行脫隊走失，隊友傍晚仍找不到曾男而報案，警消直到今...

兩對祖孫6人北插天山迷路受困 桃消冒雨上山救援脫困

新北市67歲陳姓阿公昨天趁暑假，帶著孫子前往桃園市復興區北插天山步道健行，不料走到赫威神木後，在白紗瀑布步道迷路，消防局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦