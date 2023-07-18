女子向鄉代借錢救醫生朋友 警查帳戶識破詐騙

花蓮秀林鄉年約60歲的林姓女子在網路認識自稱在國外行醫的男子，因回國急需現金。林女向鄉民代表借錢，鄉代一眼識破是詐騙，直到警方到場確認帳戶遭警示，林女才夢醒。

林姓女子從事原民工藝創作工作，6月間在網路認識一名在國外行醫的醫生朋友馬克（Mark），馬克誑稱回國時在桃園機場海關卡關，需要新台幣3萬元才可放行，還附上照片證明，林女隨即湊錢匯到指定帳戶。

不料，馬克又再度表示，因行李有貴重物品，需再借6萬元才能領回，林女現金不夠，因此打電話向鄉民代表李秋男借錢。

李秋男今天接受中央社採訪指出，當時從林女敘述過程，判斷可能是詐騙手法，便邀林女到服務處聊聊，同時通報警方前來，也尋找類似網路詐騙案例向林女解釋，林女不肯相信，執意要借錢匯款救朋友。

李秋男說，直到警方到場，查詢馬克指定的匯款帳戶，發現此帳戶已遭警示，證實自稱為外國醫生的男子是詐騙集團，經代表跟警方耐心勸說，林女才終於相信是場騙局，隨後前往派出所做筆錄。

新城警分局指出，通訊軟體普及，成為詐騙集團最常使用的工具，經常假冒是戰地醫生、投資專家等讓被害人相信，進而詐騙錢財，呼籲民眾遇到陌生人加好友務必提高緊覺，多加查證，或撥打165反詐騙專線詢問。