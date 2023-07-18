快訊

團隊全跑光 老闆發文道歉：「木曜4超玩」暫停播出

颱風「杜蘇芮」最快周四生成 「這天」恐雨襲東台灣

趙春山1句話遭解讀「馬英九切割金溥聰」 馬辦蕭旭岑回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

守法6秒見有機可乘！騎士逆向躲太陽 警：最高可罰3600元

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

夏日炎熱，不少機車族停等號誌時，會尋找遮陰處避曬，屏東1名騎士昨天下午罔顧交通安全，行經屏東市民族路停等紅燈時，竟橫越雙黃線停在逆向車道大樓陰影處，對向號誌轉綠後還不為所動，任其他車輛閃避，險象環生；警方表示，該騎士行為違反道交條例，最高可處3600元以下罰鍰，駕駛應耐心停等，避免受罰、影響他人。

中央氣象局今針對全台6縣市發布高溫警訊，屏東縣為黃色燈號，高溫將達36度以上，九如站今中午12點50分測得目前最高溫36.4度，常見怕曬的機車騎士找尋陰影處躲避豔陽。

屏東市1名騎士昨天下午2點12分左右，行經民族路一處路口停等紅燈時，先守規矩停在車道，經過6秒左右開始四處觀望，發現對向車道有大樓陰影處，竟直接左轉橫越雙黃線，逆向至對面道路躲太陽，誇張行為全被後方騎士行車記錄器拍下。

該名騎士見對向綠燈也不為所動，任憑其他車輛經過閃避，險象環生，令人捏一把冷汗，違規騎士持續停在遮陰處，直到原車道綠燈後才離去。

警方表示，該名騎士跨越雙黃線、逆向行駛的行為，已違反2項規定，總計可處1200元以上3600元以下罰鍰，呼籲民眾騎乘機車務必遵守交通規則，耐心停等。

屏東市1名騎士昨天下午2點行經民族路，停等紅燈時怕曬逆向躲太陽，對向綠燈也不怕，違規2項最高可罰3600元。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東市1名騎士昨天下午2點行經民族路，停等紅燈時怕曬逆向躲太陽，對向綠燈也不怕，違規2項最高可罰3600元。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東市1名騎士昨天下午2點行經民族路，停等紅燈時怕曬逆向躲太陽，對向綠燈也不怕，違規2項最高可罰3600元。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東市1名騎士昨天下午2點行經民族路，停等紅燈時怕曬逆向躲太陽，對向綠燈也不怕，違規2項最高可罰3600元。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東市1名騎士昨天下午2點行經民族路，停等紅燈時怕曬逆向躲太陽，對向綠燈也不怕，違規2項最高可罰3600元。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東市1名騎士昨天下午2點行經民族路，停等紅燈時怕曬逆向躲太陽，對向綠燈也不怕，違規2項最高可罰3600元。圖／屏東小鎮資訊提供

屏東縣 車道 高溫 機車騎士 警察

延伸閱讀

屏南快速公路首場說明會 居民盼蓋3線車道解決塞車民怨

大店長第2期高階策略班開訓 屏縣府助在地企業壯大

屏東第396處關懷據點啟用 佳冬長輩樂：不用每天被電視看了

治平對象溜走滅證 屏東警洩密改判10個月

相關新聞

未禮讓…新婚妻遭聽障小黃運將撞死 夫嘆：適合當職業駕駛？

一名剛新婚9個月的28歲女子上月27日9時許上班途中，走在新北市中和區景平路上的斑馬線卻遭右轉未注意行人的計程車撞上，畫...

受贈失智翁上億房產惹議 行天宮千字回應：認同公益絕無私用

行天宮爆出受贈爭議，一名輕微失智獨居老翁去年捐贈行天宮9戶市價上億元的房產，老翁女兒則控訴行天宮疑似誘騙，甚至父親稱行天...

失智翁捐行天宮上億房產爆爭議 律師：要看有無申請監護宣告

行天宮爆出受贈爭議，一名罹患輕微失智的張姓老翁，瞞著女兒將9戶上億房產全捐給行天宮，事後父親還對她說，自己餘生行天宮會負...

詭異！深夜墓仔埔旁偷倒廢棄物 砂石車壞事做一半故障

一名潘姓砂石車駕駛今天凌晨2點左右從新北市載運20多噸廢棄土石，至嘉縣番路鄉下坑村下坑公墓旁農地傾倒土方，車輛連結軸突斷...

男隨團健行塔塔加鹿林前山 路線單純卻脫隊走失

59歲曾姓男子16日隨團到玉山國家公園「塔塔加三山」的鹿林前山健行卻自行脫隊走失，隊友傍晚仍找不到曾男而報案，警消直到今...

兩對祖孫6人北插天山迷路受困 桃消冒雨上山救援脫困

新北市67歲陳姓阿公昨天趁暑假，帶著孫子前往桃園市復興區北插天山步道健行，不料走到赫威神木後，在白紗瀑布步道迷路，消防局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦