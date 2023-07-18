守法6秒見有機可乘！騎士逆向躲太陽 警：最高可罰3600元

夏日炎熱，不少機車族停等號誌時，會尋找遮陰處避曬，屏東1名騎士昨天下午罔顧交通安全，行經屏東市民族路停等紅燈時，竟橫越雙黃線停在逆向車道大樓陰影處，對向號誌轉綠後還不為所動，任其他車輛閃避，險象環生；警方表示，該騎士行為違反道交條例，最高可處3600元以下罰鍰，駕駛應耐心停等，避免受罰、影響他人。

中央氣象局今針對全台6縣市發布高溫警訊，屏東縣為黃色燈號，高溫將達36度以上，九如站今中午12點50分測得目前最高溫36.4度，常見怕曬的機車騎士找尋陰影處躲避豔陽。

屏東市1名騎士昨天下午2點12分左右，行經民族路一處路口停等紅燈時，先守規矩停在車道，經過6秒左右開始四處觀望，發現對向車道有大樓陰影處，竟直接左轉橫越雙黃線，逆向至對面道路躲太陽，誇張行為全被後方騎士行車記錄器拍下。

該名騎士見對向綠燈也不為所動，任憑其他車輛經過閃避，險象環生，令人捏一把冷汗，違規騎士持續停在遮陰處，直到原車道綠燈後才離去。

警方表示，該名騎士跨越雙黃線、逆向行駛的行為，已違反2項規定，總計可處1200元以上3600元以下罰鍰，呼籲民眾騎乘機車務必遵守交通規則，耐心停等。