詭異！深夜墓仔埔旁偷倒廢棄物 砂石車壞事做一半故障

一名潘姓砂石車駕駛今天凌晨2點左右從新北市載運20多噸廢棄土石，至嘉縣番路鄉下坑村下坑公墓旁農地傾倒土方，車輛連結軸突斷裂卡農路，遭巡邏員警發現運載土方夾雜廢棄鋼筋及塑膠等物，疑趁半夜非法傾倒廢棄物，今經環保局稽查人員現場認定，警方依違反廢棄物清理法將潘男移送嘉義地檢署偵辦，另通知該地主到案說明調查釐清。

據了解，潘姓砂石車駕駛趁深夜，在番路鄉下坑公墓旁私人農地傾倒土方，不明原因，倒到一半時車輛連結軸突斷裂，卡在產業道路動彈不得，恰巧中埔分局番路所員警巡邏經過，發現疑非法傾倒廢棄物，立即通知嘉縣環保局稽查隊到場稽查。

警方初步調查，潘男向警方自稱受雇新北市新店區某建築工地，載運20多噸廢棄土石至此堆放，今天環保局稽查人員抵現場，潘男未領相關許可文件，開立稽查紀錄，並將潘男依違反廢棄物清理法移送嘉義地檢署偵辦，也通知該地主到案說明調查釐清。

中埔警分局呼籲，非法傾倒廢棄物除對環境造成嚴重破壞，也會危害人體健康導致疾病發生，如查獲將依廢棄物清理法最重將面臨5年以下刑責，得併科1500萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。