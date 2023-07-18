影／搭電梯也起衝突 女子指控遭老翁杖擊

台南市東區火車站前地下道，昨天下午3點多發生一起搭電梯糾紛，衍生老翁涉嫌持拐杖打傷女子， 楊女事後到醫院驗傷，向警方提出傷害告訴，市警一分局已受理調查。

女子在PTT 論壇 PO文指控，她昨天下午3點多搭莒光號到台南火車站下車後走出火車站，搭電梯要到地下道，進電梯差點被夾，她只是提醒「關門要注意有沒有人」，出電梯後和黃衣老人在地下道起口角，卻被老人拿拐杖打臉和身體、作勢掐脖子。

女子事後驗傷，以臉部及左前臂挫傷向台南市警一分局東門派出所提告對方涉及傷害。