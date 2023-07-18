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澎湖海巡執行護永專案 一日查扣2艘越界陸船

中央社／ 澎湖縣18日電

中國漁船頻越界作業，澎湖海巡隊執行「護永專案」勤務，昨天在澎湖南、北海域同步出擊，分別查獲漁船和運補船越界，船上還發現20公噸冷凍牛雜和400公斤漁獲，留置調查12名船員。

澎湖海巡隊今天表示，中國大陸目前是禁漁期，但仍有陸船會越界出海作業，海巡持續執行「護永專案」勤務，7月至今已查扣4艘越界拖捕的陸船。

澎湖海巡隊昨天在澎湖南、北海域同步出擊，分別在花嶼西南22.4浬海域及目斗嶼北方30.9浬，查獲「萬興678」運補船及「閩惠漁01857」漁船，越界進入台灣限制水域，經廣播命配合受檢，2船均逃逸拒檢，巡防艇遂採取緊追及強靠登檢，依違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」押返馬公留置調查。

澎湖海巡隊表示，陸船「萬興678」運補船和「閩惠漁01857」漁船上，發現20公噸的冷凍牛雜和400公斤漁獲，分別查扣銷毀與海拋，2船12名船員則留置調查。

澎湖 海巡 馬公

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