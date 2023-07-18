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影／台74市政路匝道連環車道 大貨車撞下匝道3車釀3傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台74市政路匝道在今天上午傳出一起4車的連環車禍，造成3人受傷，警方到場調查，陳姓司機當時駕駛大貨車要下市政路匝道，疑未注意到前方要下匝道的排隊車輛，煞車不及釀成連環車禍，其中一輛還是要價兩百多萬的賓士休旅車，警方調查4車駕駛都無酒駕，初判是未注意車前狀況釀禍。

經查，陳姓男子（26歲）在今天上午11時許，駕駛大貨車沿台74快速道路往五權西路方向行駛，陳行經市政路匝道時，欲下匝道，但疑未注意車前狀況，撞上前方廖姓男子（54歲）駕駛的貨車後，撞上解姓女子（44歲）及余姓男子（52歲）分別駕駛的休旅車。

陳男因貨車安全氣囊爆開，造成頭部、胸部擦挫傷，其餘也有2名駕駛受傷送醫，警方調查，4名駕駛都無酒精濃度，初判是陳男未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，有待事後調查釐清。

台74線市政路匝道在今早傳出連環車禍，疑大貨車未注意車前狀況引起。圖／讀者提供
台74線市政路匝道在今早傳出連環車禍，疑大貨車未注意車前狀況引起。圖／讀者提供
台74線市政路匝道在今早傳出連環車禍，疑大貨車未注意車前狀況引起。圖／讀者提供
台74線市政路匝道在今早傳出連環車禍，疑大貨車未注意車前狀況引起。圖／讀者提供
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台74線市政路匝道在今早傳出連環車禍，疑大貨車未注意車前狀況引起。圖／讀者提供
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台74線市政路匝道在今早傳出連環車禍，疑大貨車未注意車前狀況引起。圖／讀者提供
台74線市政路匝道在今早傳出連環車禍，疑大貨車未注意車前狀況引起。圖／讀者提供
台74線市政路匝道在今早傳出連環車禍，疑大貨車未注意車前狀況引起。圖／讀者提供

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