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棒球教練失控揍學生 校方抱屈：教練很認真也自責

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭政芬／新竹即時報導

新竹縣某國中驚傳有棒球教練疑不滿輸球，失控暴走，猛捶學生頭部，消息傳出後，校方今天為郭教練抱屈，認為教練把小球員都當成自己的孩子、教學非常認真，會管教孩子是因為事發當天孩子對於輸球滿不在乎，且教練對孩子無所謂的態度感到十分失望，事發後教練非常自責，校方也依照規定要求教練暫時不要接觸棒球隊學生。

校方表示，郭教練去年底才來學校服務任教，不過卻無償、犧牲個人時間為棒球隊管理住宿生活，因棒球隊全體採住宿訓練，平時晚間都會在校內教室自習，教練也自願為學生輔導，發生管教事件當天晚間正是在學

事發後教練非常自責，不過仍依規定先暫停教練訓練課程，並要求教練暫時不要接觸棒球隊學生。校方提到，自從郭教練被暫停訓練後，棒球隊成績便直直落，目前只能緊急找來3位校外代課教練維持棒球隊訓練。

校方表示，其餘棒球隊學生都認為管教事件是小題大作，因為被管教的學生事發幾天後就恢復正常，也未有身心靈上的異常，不過學校仍積極輔導事件當中被管教的學生，提供相應關懷及輔導諮商。

不過家長回應，事發後，學生因腦震盪在家休養一個月，目前已經回到學校，且狀況有逐漸變好，但學生有向家長有透露，「如果教練再犯，他會很害怕且不想待在學校，希望能轉學。」目前已經對郭教練提告，希望教練能為自己的行為負責，希望學校能解聘教練，避免有再犯的可能。

據地方指出，這名郭教練在新竹某國小擔任代理老師多年，該國小的棒球隊多次奪獎，獲得好成績，他曾經在國小棒球隊宿舍完工前，主動邀請幾個棒球隊的孩子住進他家，就近照顧這些孩子，一肩擔起球員的生活需要。

郭教練在去年11月考上正式國中老師，新竹縣府教育局回應，經過詢問家長後，普遍認為這名教練是位很認真的教練，部分家長也有反應教練很關心學生，這次因為一時的情緒失控所造成遺憾，教育局會責成學校輔導與心理諮商學生，避免孩子害怕到校。

是否過去有類似紀錄？新竹縣府教育局回應，這名教練之前在國小擔任約用運動教練，當時沒有接獲反映有情緒問題，「在這次事件前，教育局都未接過家長的反映或陳情該教練在國中小有情緒問題」。

新竹縣府教育局說，事件發生後，學校已依法組成調查小組，當下也停掉教練的相關職務，避免與棒球隊學生有任何接觸，新竹縣政府教育局近期已收到並核備，從今天開始停聘，預計會先停聘半年，之後預計先不回到學校，會到教育局來協助棒球的業務。

新竹縣某國中驚傳有棒球教練疑不滿輸球，失控暴走，猛捶學生頭部。圖／擷取自影片
新竹縣某國中驚傳有棒球教練疑不滿輸球，失控暴走，猛捶學生頭部。圖／擷取自影片

教育局 新竹 棒球

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