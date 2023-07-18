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假兒子稱要投資手機通訊行要錢 八旬老翁險被騙32萬
83歲賀姓老翁昨天許接到詐騙集團LINE電話，誆稱自己是賀姓老翁的兒子，因投資手機通訊行的生意急需用錢，賀因年邁退化，無法清楚分辨不是兒子聲音，護子心切直赴中正路某銀行匯款，行員察覺不對勁隨即報警及時勸阻，保住他32萬元。
家住台南市中西區賀姓老翁，昨天下午1點多接到詐騙集團電話，對方誆稱是賀的兒子且換了LINE，因為將與朋友投資手機通訊行，急需用錢，所以向賀借32 萬元，並請他老翁將錢匯到指定帳戶內。
據了解，賀與詐騙集團通話時，對方聲音與兒子的真實聲音又雷同， 深信此通電話為真，未加查證，馬上到中正路某銀行要匯款，行員察覺不對勁隨即報警處理。
台南市警二分局海安所警員董晉瑋、葉品瑩到場關心後，請賀用行動電話向他兒子求證，才發現兒子根本就沒有要借錢。
警員向賀說，詐騙集團會佯裝稱是被害人的家人急需用錢，利用親人急於救助親友心態匯款，藉此詐取金錢，並說明近來詐騙集團慣用手法，賀才驚覺是接獲詐騙電話，感謝員警耐心勸阻，保住他的積蓄。
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