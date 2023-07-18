快訊

當炎熱地獄成為日常？全球熱浪的高溫生存指南

外出帶傘！北北基19縣市大雨特報「恐下到晚上」 花蓮大雷雨、山區暴雨

行天宮受贈9戶共上億房產！捐贈者女兒出面控訴：疑誘騙失智父親

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開貨車載腳踏車在文山區行竊 北市警鎖定對象到醫院抓人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

曾姓男子是竊盜慣竊，為躲避警方查緝，先開貨車載腳踏車到定點後，再騎腳踏車沿路尋找下手目標，他一路晃到文山區，看到某公寓大門沒關闖入，破壞門鎖入屋行竊，得手現金約1.5萬元逃逸。警方獲報，循線調閱監視器抓人，他在醫院住院期間就逮，被函送法辦。

北市警文山第一分局接獲報案，受害戶稱在家睡覺醒來發現大門門鎖有被破壞跡象，經確認發現錢包不見了、家中遭小偷，財損約1.5萬元，警方調閱監視器畫面，釐清出犯嫌是慣竊曾男（31歲）。

警方調查，曾男疑怕被車牌追蹤鎖定行蹤，先開貨車載著腳踏車停妥定點後，再騎腳踏車沿路觀察「下手目標」，發現文山區某公寓大門沒關，趁天黑無人之際撬開門鎖入屋行竊。

曾男犯後還變裝，不斷設斷點，警方鎖定他身分，一個月後持票將人逮捕，他當時人在醫院住院看病，直接成甕中鱉，警方製作完筆錄後，考量他住院需求，經確認可以用函送的，遂將他以竊盜罪嫌函送法辦。

曾姓男子十分狡猾，怕被追蹤鎖定，先開貨車載腳踏車，待貨車停妥定點，再騎腳踏車沿路找尋下手目標入屋行竊。記者翁至成／翻攝
曾姓男子十分狡猾，怕被追蹤鎖定，先開貨車載腳踏車，待貨車停妥定點，再騎腳踏車沿路找尋下手目標入屋行竊。記者翁至成／翻攝

腳踏車 監視器 公寓 竊盜

延伸閱讀

北市重陽敬老金回來了！條件、領取方式一次看

傅崐萁疑性騷查無實據函北市處理 勞動局2句話回應

借鏡星國樂齡安全區 北市擬改善路型減車速、降事故

北市24日萬安演習 北捷「只進不出」違者最高罰15萬

相關新聞

棒球教練失控揍學生 校方抱屈：教練很認真也自責

新竹縣某國中驚傳有棒球教練疑不滿輸球，失控暴走，猛捶學生頭部，消息傳出後，校方今天為郭教練抱屈，認為教練把小球員都當成自...

行天宮受贈9戶共上億房產 捐贈者女兒控訴疑誘騙失智翁

台北市一名罹患輕微失智的87歲張姓獨居老翁，去年底瞞著女兒將於信義南港的9戶房產全捐給行天宮，女兒在捐贈公證後才得知，甚...

影／莽男與妻談判駕特斯拉連5撞 把BMW撞進超商

彰化縣鄭姓男子與妻子張女昨晚相約在員林市浮圳路一家超商談判，鄭男卻駕駛特斯拉衝撞張女友人所駕的BMW車，連五撞把BMW都...

假兒子稱要投資手機通訊行要錢 八旬老翁險被騙32萬

83歲賀姓老翁昨天許接到詐騙集團LINE電話，誆稱自己是賀姓老翁的兒子，因投資手機通訊行的生意急需用錢，賀因年邁退化，無...

開貨車載腳踏車在文山區行竊 北市警鎖定對象到醫院抓人

曾姓男子是竊盜慣竊，為躲避警方查緝，先開貨車載腳踏車到定點後，再騎腳踏車沿路尋找下手目標，他一路晃到文山區，看到某公寓大...

機車未依兩段式左轉撞來車 汽車失控在七輛機車止停

林姓男子今早騎機車未依兩段式左轉，與對向車道鄒男所駕駛汽車碰撞，導致鄒男人車往旁人行道衝撞7輛機車，往左側翻才止停。林男...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦