開貨車載腳踏車在文山區行竊 北市警鎖定對象到醫院抓人

曾姓男子是竊盜慣竊，為躲避警方查緝，先開貨車載腳踏車到定點後，再騎腳踏車沿路尋找下手目標，他一路晃到文山區，看到某公寓大門沒關闖入，破壞門鎖入屋行竊，得手現金約1.5萬元逃逸。警方獲報，循線調閱監視器抓人，他在醫院住院期間就逮，被函送法辦。

北市警文山第一分局接獲報案，受害戶稱在家睡覺醒來發現大門門鎖有被破壞跡象，經確認發現錢包不見了、家中遭小偷，財損約1.5萬元，警方調閱監視器畫面，釐清出犯嫌是慣竊曾男（31歲）。

警方調查，曾男疑怕被車牌追蹤鎖定行蹤，先開貨車載著腳踏車停妥定點後，再騎腳踏車沿路觀察「下手目標」，發現文山區某公寓大門沒關，趁天黑無人之際撬開門鎖入屋行竊。