登山隊攀登奇萊東稜 女山友無故失聯

由8人組成登山隊伍攀登奇萊東稜路線，其中47歲鄭姓女隊員疑似腳程較慢，昨天在磐石西峰一帶與領隊聯繫後卻失聯，花蓮縣消防局5名搜救隊員今天搭乘直升機，抵達月形池且與領隊會合，鄭女身穿紫紅色格子外套，隊員持續搜救中，盼盡快找到鄭女下落。

一行8人登山隊15日從奇萊登山口入山，預計20日從岳王亭離開，鄭女昨上午8時許與領隊聯繫，預計在月形池會合下撤，但直至晚間9時30分仍未見人影，領隊擔心有狀況，趕緊通報花蓮縣消防局求援。

消防局獲報後，集結警消、太管處巡山員共5人組成搜救小組，今天上午9時申請直升機，搭載5名隊員至月形池與領隊會合，討論詳細內容啟動搜救；空勤總隊原先預計透過空偵協尋鄭女，但因山區天候不佳，搭載搜救人員後離開。