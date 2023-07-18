桃園「大力男」推歪區公所門欲偷錢 見保全拔腿跑慘了

桃園一名呂姓男子今年1月26日趁凌晨四下無人，到桃園區公所門口徒手硬推電動玻璃門，破壞後再跑進警衛櫃檯翻找財物，直到保全現身才落跑。事後區公所向警方報案，桃園地檢署偵結依刑法侵害建築物、毀損他人器物、加重竊盜等罪嫌將呂男提起公訴。

26歲呂男基於竊盜、毀損及侵入建築物之犯意，今年1月26日凌晨5點29分，到桃園區公所徒手硬推電動玻璃門，毀損後再侵入桃園區公所內，翻動駐衛警察值班台後方公文櫃抽屜，試圖搜尋財物，只是還沒偷到保全就趕到現場，呂男見狀趕緊逃逸。