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澎湖漁船海上作業船長突病發 海巡艇飛奔近4小時救人

聯合報／ 記者林保光／即時報導

澎湖籍漁船「順億」號今天凌晨在金門海域作業，不料船長突然身體不適，痛苦難當，急打「118」向海巡署求助。海巡署金馬澎分署立即派船艇趕去救人，將船長帶返馬公，挽回一命。

據了解，今天凌晨零時50分，順億漁船在金門東南22.9海里作業，船長因急性腎結石發作，堅持返回澎湖就醫，船員見狀，立刻向海巡署求救。

海巡署金馬澎分署立即派遣澎湖海巡隊正在海上巡邏的「10091」巡防艇緊急出勤救人，今天凌晨2點20分許，與順億漁船會合，立即將船長接駁上艇，直奔馬公港，才在凌晨4時許，由在港邊待命的海巡第七岸巡隊馬公安檢所和澎湖縣消防局救護車，送往三軍總醫院澎湖分院就醫，及時挽救船長生命。

澎湖海巡隊表示，澎湖四面環海，漁民如在海上作業發生狀況或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過臺灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即展開救援任務，以保障漁民生命財產之安全。

澎湖籍順億漁船船長，今天凌晨返回馬公，救護人員馬上將他送醫，挽回生命。記者林保光／翻攝
澎湖籍順億漁船船長，今天凌晨返回馬公，救護人員馬上將他送醫，挽回生命。記者林保光／翻攝
海巡署澎湖海巡隊與順億漁船會合，搶救病發船長。記者林保光／翻攝
海巡署澎湖海巡隊與順億漁船會合，搶救病發船長。記者林保光／翻攝
海巡署澎湖海巡隊與順億漁船會合，搶救病發船長。記者林保光／翻攝
海巡署澎湖海巡隊與順億漁船會合，搶救病發船長。記者林保光／翻攝

海巡署 馬公 澎湖縣

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