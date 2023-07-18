澎湖漁船海上作業船長突病發 海巡艇飛奔近4小時救人

澎湖籍漁船「順億」號今天凌晨在金門海域作業，不料船長突然身體不適，痛苦難當，急打「118」向海巡署求助。海巡署金馬澎分署立即派船艇趕去救人，將船長帶返馬公，挽回一命。

據了解，今天凌晨零時50分，順億漁船在金門東南22.9海里作業，船長因急性腎結石發作，堅持返回澎湖就醫，船員見狀，立刻向海巡署求救。

海巡署金馬澎分署立即派遣澎湖海巡隊正在海上巡邏的「10091」巡防艇緊急出勤救人，今天凌晨2點20分許，與順億漁船會合，立即將船長接駁上艇，直奔馬公港，才在凌晨4時許，由在港邊待命的海巡第七岸巡隊馬公安檢所和澎湖縣消防局救護車，送往三軍總醫院澎湖分院就醫，及時挽救船長生命。