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股票增資中籤老翁要匯百萬 旁人急叫老翁別傻了
林姓老翁加入Line投資群組，對方稱他抽中觀光類股股票，可以賺差價，要他趕緊匯款100萬元認購股票。老翁信以為真，到銀行匯款，不僅行員、員警勸他別匯款，一旁的民眾聽到，也趕緊勸說，「朋友上次才被騙65萬元」，老翁才打住匯款。
據了解，林姓老翁（74歲）昨天下午到高雄市鳳山區元大銀行高鳳分行，填妥100萬元匯款單，行員問匯款用處，他說抽中股票，要匯款賺差價，但一般認購增資股票，都是由原交易證券公司處理，行員擔心他受騙，趕緊請鳳山警分局忠孝派出所員警，趕來勸阻老翁匯款。
員警告訴老翁，已處理過10多件類似的受騙案子，要他千萬別匯款，一匯款就有去無回。林翁仍半信半疑，一旁的民眾聽見他與行員和員警的對話，也趕上勸說林翁，直說「不要匯，我朋友上次才被騙65萬元」。行員還幫老翁查詢他所稱的飯店，是否有增資股票抽籤，確認並沒增資，林翁才放棄匯款。
據警方了解，林翁因加入Line群組，有自稱「福恩投資」的「專員」，在群組上稱他抽中股票，要他趕快匯款賺價差，才令老翁信以為真。
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