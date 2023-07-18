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影／尋仇放炮快閃跌落機車被棄之不顧 男子落單慘遭對方圍毆
新北市三重區今天凌晨發生街頭鬥毆，一群人騎機車衝到某民宅門前放鞭炮示威，逃跑時1名王姓男子滑落機車，被屋裡衝出的另一群人逮個正著，圍毆一頓。員警趕抵時雙方各剩1人留在現場，只說是債務糾紛，警方仍在追查其餘犯嫌。
警方調閱監視器發現，今天凌晨3時許，至少5人分乘3輛機車到三重區自由街，在某民宅門前燃放鞭炮示威，隨即跳上機車快閃離去，未料29歲王男沒坐穩，從機車後座滑落，這時屋內衝出5人。
王男的同夥見狀，丟下他逕自逃逸，王男落單被對方圍毆，遍體麟傷。警方獲報有人打架，趕抵時雙方已經鳥獸散，兩造各剩1人在場，警方先將受傷的王男送醫，對方26歲張姓男子帶回派出所調查。
面對警方詢問，張男堅持要等律師才願意說明，王男也支支吾吾不願多談。目前僅知雙方有3萬元債務糾紛，警方仍持續追查其餘在逃嫌犯，詳細衝突原因仍待釐清，後續將朝傷害罪嫌、違反社會秩序維護法偵辦。
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